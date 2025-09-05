Raxoi sostiene que Ryanair no deja Santiago solo por la subida de tasas: "As rutas daban beneficios; os avións ían e viñan cheos"

El Concello de Santiago ha rebatido este viernes los argumentos de Ryanair para justificar el cierre de su base en el aeropuerto de Rosalía de Castro. La concejala de Turismo, Míriam Louzao, ha revelado que las rutas que la aerolínea de bajo coste eliminará a partir de octubre eran rentables: "As conexión que cancela Ryanair non tiñan perdas, ao revés, eran rutas con beneficios, con avións que ían cheos tanto nas saídas como nas chegadas", remarcó la edil nacionalista, al tiempo que apuntó que la decisión de la compañía puede responder más bien "a que lle pode sacar aínda máis réditos a estes avións noutro lugar".

Louzao respeta que la aerolínea tome sus decisiones, aunque desconfía que la medida de recortar drásticamente la oferta en aeropuertos regionales como el de Santiago responda exclusivamente a la subida de tasas que impone AENA, que representa el abono de 0,68 euros más por pasajero a partir de enero. "Baséase seguramente noutras cuestións", afirmó la portavoz del gobierno municipal de Santiago.

"Cando saibamos a onde van os dous avións que se retiran de Santiago seguramente quede máis clarificada esta información, porque ata onde nós sabemos seguirán operando no Estado español, e polo tanto seguirán pagando as taxas de AENA; polo que seguramente non fora iso o que máis pesa na súas decisións", argumentó Louzao. La compañía habría trasladado ya que las dos aeronaves se incorporarán a las bases de Alicante y Málaga. La concejala también incidió en que el Bipartito de Santiago tiene abiertas conversaciones con otras aerolíneas con el objetivo de que se animen a abrir mercado en Lavacolla; y también con las que ya operan en Santiago para que amplíen la oferta con nuevas rutas.

Respuesta a las críticas de Borja Verea

Con respecto a las críticas del líder del PP de Santiago, Borja Verea, que cargó contra el gobierno municipal por la crisis de Ryanair, afirmando que la situación actual es consecuencia de "políticas turismofóbicas" del BNG y de la "mala xestión" de Pedro Sánchez en el Ejecutivo central, la portavoz del Bipartito remarcó que la medida adoptada por la aerolínea "trascende completamente a Santiago de Compostela, e iso creo que é capaz de velo calquera persoa deste Concello agás Borja Verea".

Con esto, también criticó a la Xunta porque "non está facendo o traballo que lle corresponde" en materia de coordinación aeroportuaria en Galicia: "Precisamos medidas que poidan axudar a aeroportos medianos como o de Santiago, que agora quedan nunha situación complicada, tamén por mor das bonificacións de taxas de AENA".