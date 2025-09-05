La sangría del pequeño comercio no cesa: Santiago pierde cien negocios en un año

El goteo constante de cierres de pequeños negocios que vive Compostela fue traducido ayer en cifras por el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, que señaló que la ciudad ha perdido un centenar de comercios de este tipo durante el último año, según se desprende del saldo neto de aperturas y ceses de actividad. Es la nota negativa de la radiografía del autoempleo en Santiago y su comarca ofrecida por Abad, que destacó que se viven tiempos de «bonanza», en consonancia con la situación económica general. En este contexto, los concellos del área compostelana contaban en julio con 12.749 autónomos, tras registrar un crecimiento interanual del 0,3 %.

Santiago concentra la mayoría de esta cantidad, con 7.198 trabajadores por cuenta propia. Mientras que los servicios de alimentación y hostelería y las actividades profesionales sostienen el repunte, el comercio registra una pérdida de 24 autónomos solo desde enero. El presidente de UPTA subrayó que el sector vive una situación de «crise permanente», que achaca a que «está pagando os pratos rotos dun cambio de tendencia no consumo», pero también a «equivocacións» de la administración local a la hora de «enfocar todo o que ten que ver co dinamismo económico da cidade». Abad también reclama al Concello políticas que fomenten «o emprendemento con maiúsculas» frente a las medidas que «quedan en papel mollado».

Apuesta por la peatonalización

«Os cidadáns son cada vez máis consumidores de grandes superficies fóra do casco urbano de Santiago», apuntó, por lo que instó a Raxoi a realizar una apuesta decidida por la peatonalización de las calles del Ensanche, donde advirtió que se está produciendo una «tardanza». Así, invitó al gobierno local a seguir el ejemplo de ciudades como Pontevedra, donde la recuperación del comercio tradicional está directamente relacionada con la peatonalización.

Abad solicitó también que el Concello promueva políticas propias de fomento del autoempleo, como habilitar más espacios de ‘coworking’ para autónomos que permitan desarrollar actividades con «moi baixos custes». Entre las propuestas de UPTA figura también la entrega de productos a domicilio a través de un sistema de geolocalización, tanto para compras online sin salir de casa como en tiendas físicas. Según Abad, la idea fue presentada al gobierno local junto a una aplicación que lo haría posible, pero «non temos noticias» de Raxoi. Así,subrayó que «100 comercios desaparecidos nun ano parécenos unha razón máis que suficiente como para tomar decisións» y llamó a impulsar un «cambio de modelo».

Abad precisó que en los últimos años el comercio «en todos os sitios está sufrindo, isto é unha tendencia que é un suma e segue». En esta línea, reveló que en España en los últimos doce meses se han perdido 15.000 pequeños negocios, mientras que Galicia cuenta con 1.500 menos.

Relevo generacional

El presidente de UPTA puso además el foco en el «déficit tremendo de emprendemento xuvenil» detectado en Santiago. Abad alertó de que prácticamente el 40 % de los autónomos compostelanos tienen más de 63 años, en línea con el resto de la provincia. Ante las inminentes jubilaciones que se producirán próximamente, Abad remarcó que «á volta de tres anos estamos falando da desaparición dun 30 % dos pequenos negocios de Santiago, e iso sería unha auténtica catástrofe».

Por ello, invitó al gobierno municipal a poner en marcha un plan de relevo generacional, algo en lo que puntualizó que «xa está traballando a Xunta». Se trata de un fenómeno general, pero «especialmente marcado» en la capital. En Ames, por ejemplo, no llegan al 20 % los trabajadores por cuenta ajena mayores de 62, mientras que en Teo el colectivo también registra un envejecimiento menos acusado.

«Non podemos seguir traballando 40 horas despois de 40 anos» El presidente de UPTA se mostró favorable a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, que impulsa el Ministerio de Trabajo. «Non podemos seguir traballando 40 horas despois de 40 anos, é insostible», proclamó Abad, considerado que la digitalización ha permitido aumentar la productividad y estos avances obligan a repensar el modelo. En esta línea dio por «desterrado» el mensaje de que los autónomos «somos incansables, que nunca nos ponemos enfermos e que necesitamos traballar catorce horas para producir». Abad aseguró que la mayoría de trabajadores por cuenta propia ya siguen en la actualidad un modelo de 37,5 horas semanales, por lo que «non vai ser un problema» aplicar esta medida. El presidente de UPTA advirtió además de que las «xornadas interminables» repercuten en la siniestralidad laboral o en la «rotación» de trabajadores, a los que no se consigue fidelizar sin ofrecerles buenas condiciones. En cuanto a las prioridades para el curso político, Abad explicó que su colectivo tiene el objetivo de modificar el régimen fiscal de los autónomos para hacerlo «máis liviano», así como garantizar el acceso a prestaciones de las que disponen los trabajadores por cuenta ajena. Además, abogó por cambiar la regulación de las ayudas por cese de actividad y permitir que las personas mayores de 52 años que se ven obligadas a cerrar sus negocios accedan al subsidio por desempleo. Así mismo, reclamará una nueva ley de prevención de riesgos laborales y un cambio en el sistema de cotización para que se pague por ingresos reales.

