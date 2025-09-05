Sanmartín tratará de que operen en Lavacolla nuevas compañías aéreas

La alcaldesa de Santiago no se da por vencida y ayer señaló que el gobierno local está en contacto con otras aerolíneas para tratar de aliviar el agujero que Ryanair dejará en Lavacolla a partir de octubre, cuando está previsto el cierre de su base, en la que hasta ahora operaba con dos aviones. «Nós o que podemos facer é dialogar con AENA e con outras aerolíneas, porque pode haber posibilidades de que estas se implanten en Santiago», manifestó en declaraciones a los medios Goretti Sanmartín , quien aseguró que «xa conseguimos que algunha delas comezase a operar en Santiago e esa é agora a nosa liña de traballo».

No obstante, la regidora ha vuelto a reivindicar que «dunha vez por todas haxa unha reunión que poida facer que teñamos un plan estratéxico co que saibamos que vai pasar cos tres aeroportos galegos». Incidió en que el de Compostela «é o central, a referencia internacional», pero aun así instó a conseguir «unha complementariedade» entre las terminales y sobre todo una hoja de ruta definida para saber «cara onde queremos ir». Con esto, expresó la disposición del Concello de Santiago a la participación en este debate. «Estamos dispostos a acudir e a traballar con toda a intensidade», remarcó Sanmartín.

También sostuvo que quien debe «pilotar» este procedimiento «debe ser a Xunta de Galicia», y apuntó que también se debería contar con la participación del Gobierno de España. «Creo que é o camiño: poñernos de acordo para que realmente a nivel galego teñamos un plan claramente deseñado, a estratexia que queremos para os aeroportos de Galicia».

Sobre el cierre de la base de Ryanair, declaró que «o problema neste caso está nas taxas e é un problema entre a aeroliña e AENA. Nós podemos falar con todo o mundo, pero o que se dirime nesta cuestión non ten que ver con algo sobre o que pode influir de maneira directa o Concello de Santiago».

«Xa insistimos moitas veces no Comité de Coordinación Aeroportuaria que tiña que haber un impulso por parte da Xunta e que tomase rendas para que houbese un plan estratéxico para os aeroportos galegos, porque sen a coordinación de todas as administracións implicadas é imposible», subrayó.

Precisamente, el vicepresidente de la Xunta, Diego Calvo, trasladó ayer al ministro de Transportes, Óscar Puente, una carta para urgirle una reunión en la que se aborde la situación actual en el transporte aeroportuario tras el anuncio de Ryanair, que, como se señala en la misiva, sitúa a Galicia como la comunidad más perjudicada por esta decisión. Al mismo tiempo, la Dirección General de Movilidad solicitará la convocatoria urgente del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia, que «convoca e preside o Ministerio de Transportes».

El conselleiro considera que el Gobierno central y AENA no pueden permanecer impasibles y derivando sus competencias a los ayuntamientos y las comunidades, mientras siguen aconteciendo estas cuestiones. Por eso, insiste en que, «sen mais dilacións», deben poner sobre la mesa medidas y garantizar la conectividad y la competitividad de los aeropuertos gallegos.

Críticas de Borja Verea

Ayer también se manifestó respecto del cierre de la base de Ryanair en líder de la oposición en el pazo de Raxoi. El portavoz del PP, Borja Verea, sostuvo que «o cóctel de PSOE e BNG é letal para Santiago». Así, aseguró que «a nefasta xestión do PSOE desde AENA e as políticas turismofóbicas do BNG desde Raxoi estanse cargando o aeroporto de Lavacolla».

El popular criticó que «o Goberno central do PSOE non amosase vontade nin capacidade para sentar con Ryanair e buscar alternativas que garantisen a continuidade da base». A la vez, apuntó que «estamos ante outro exemplo do maltrato do PSOE de Pedro Sánchez a Santiago e a Galicia. Un maltrato do que é cómplice o seu socio aquí en Santiago, o BNG». También expresó que «no goberno de BNG e CA teñen que estar encantados porque se está cumprindo ao pé da letra a súa folla de ruta turismofóbica; unha cidade máis pequena, máis illada e máis pechada».

Los empresarios: «No se puede retroceder en conectividad»

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) subrayó ayer que la eliminación de la base de la aerolínea Ryanair en Galicia y la supresión de la mayoría de sus destinos y frecuencias desde los aeropuertos gallegos supone un «grave perjuicio» para el sector turístico y el «conjunto del tejido empresarial y social». El presidente de la patronal CEG, Juan Manuel Vieites, remarcó que la presencia de una base operativa de Ryanair en Galicia ha supuesto durante años un «motor estratégico para la conectividad aérea, facilitando la llegada de visitantes, impulsando la competitividad de las empresas y favoreciendo la creación de empleo directo e indirecto».

Sin embargo, su desaparición y la pérdida de frecuencias y destinos desde los aeropuertos de Santiago y Vigo, tendrá un fuerte «impacto en la actividad económica y en la movilidad de la ciudadanía gallega».

Apeló a la responsabilidad de las partes implicadas, en especial a la firma de gestión aeroportuaria AENA, porque en Galicia «no podemos aceptar sin más la pérdida de en torno a 70 frecuencias semanales» ya que «el perjuicio será terrible». La CEG considera que la comunidad «no puede permitirse retroceder en conectividad ni en competitividad».

Suscríbete para seguir leyendo