Una santiaguesa aspira al premio nacional Poesía Viva #LdeLírica

La santiaguesa Sophia Rodal busca ganar el Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica cuya semifinales se celebran este viernes en Santiago, en concreto la que corresponde a la llamada Zona 1 (Galicia y Asturias). La cita tiene lugar en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés. De esta fase presencial saldrá una persona ganadora por dicha zona que irá a la final en Madrid del sábado 4 de octubre y el 10 de ese mismo mes se realizará la gala de entrega en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

«Meus país estudaron Filoloxía Galega e, dese xeito, a miña casa sempre foi una casa chea de letras e libros», explica Sophia Rodal en charla con EL CORREO GALLEGO horas antes de saber si pondrá rumbo a la cita madrileña como una de las finalistas de este certamen literario que encara ya su séptima edición.

En la semifinal de Compostela también aspiran a ese salto: Alfredo Noval, Sara Martínez Tuñón, Bibiana Caamaño, Anxa Corbacho y Samuel Merino.

Actriz gallega

Sophia Rodal (Santiago, 2001) es una actriz gallega licenciada en la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia (ESAD; en Vigo), donde completó su formación en el presente 2025, parte de una inquietud cultural que le hizo adentrarse en la poesía desde hace poco.

«No ultimo ano, intereseime máis pola literatura e pola poesía, máis despois de ter un apartado na carreira chamado Verso, un xeito moi interesante de achegarse ata a poesía dun xeito diferente... E, xa neste último ano, empecei a escribir», detalla la aspirante compostelana.

«Estudei o instituto en Porto do Son e fixen o bacharelato artístico no Antón Fraguas de Santiago», añade antes de citar parte de sus gustos literarios.

Referentes en la poesía

«Lorca, aínda que sexa moi tópico dicilo, gústame un montón, e tamén Miguel Hernández; e de agora, tamén gústame moito o que fai Yolanda Castaño, e un libro seu chamado Materia», añade sobre el libro que supuso para la poeta gallega el Premio Nacional de la Crítica Española (2022), alusión que compartimos en la conversación al tiempo que comentamos las cartas que se cruzaron Lorca y Hernández, documentos reivindicados hoy día que se guardan en Jaén e ilustran la amistad no exenta de tensiones que hubo entre dos de las grandes voces de la poesía de la primera mitad del pasado siglo XX.

A nivel actoral, Sophia Rodal ya ha trabajado dentro del elenco de producciones como Último recurso, A media lúa, Supernormais o A testa da bautista, parte de su naciente carrera como intérprete, un camino donde la poesía, género literario con mucha veta escénica, ya es parte de su modo de ver el mundo.

«A noticia da semifinal deste concurso, no inicio, pilloume un pouco de sorpresa. Mandei un par de poemas por probar porque a poesía é una forma de expresarme que gústame moito e, co tempo, gustaríame facer un poemario completo dun mesmo tema, pero, acabo de graduarme en Arte Dramático e aínda estou empezando no mundo desta profesión...» , aclara cauta quien sabe que le quedan tantos versos por romper como puertas por abrir.

Más de 1.500 participantes de toda España

La poeta almeriense Annët Batlles ganó el último Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica que convoca el Ámbito Cultural de El Corte Inglés, con la colaboración de La Piscifactoría Laboratorio de Creación. A las convocatorias previas, llegaron más de 4.000 vídeos procedentes de más de 1.500 participantes de toda España. Quien gane el nuevo certamen recibirá un premio de 1.881 euros (homenaje al año de nacimiento del poeta Juan Ramón Jiménez) y podrá publicar en la editorial Huerga & Fierro. Habrá además una edición con el trabajo poético de las siete candidaturas finalistas más el ganador del Accésit Juan Ramón Jiménez y el trabajo de siete poetas que hayan formado parte del ciclo #LdeLírica, a cargo de la misma editorial.