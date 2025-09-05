Nova data
A Selic móvese a outubro co reto de conectar coa comunidade lectora de Santiago
O cambio de data faise coa intención de "aproveitar as sinerxías do inicio do curso", explicou Míriam Louzao
A Semana do Libro de Compostela (Selic) estrea neste 2025 nova data e nova imaxe. A concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao, compareceu este venres para dar conta das novidades desta edición. A principal é a mudanza de datas, ao celebrarse entre o 3 e o 12 de outubro para "aproveitar as sinerxías do inicio do curso" e marcando como "gran reto" establecer unha conexión coa comunidade lectora.
O evento, que se desenvolverá na Praza da Quintana, tratará de "crear sinerxías cos ritmos do curso escolar entendido nun sentido amplo, non só que relativo a centros escolares, senón tamén a ese punto de arranque que o outono supón en relación a novidades editoriais ou á reactivación das sesións dos clubs de lectura despois do verán, por exemplo", subliñou a concelleira.
'Compostela lectora, Compostela de libro'
Louzao fixo fincapé nos clubs de lectura precisamente porque "o gran reto que asumimos nesta nova etapa céntrase na conexión da Selic coa actividade que ten lugar en Compostela ao redor da lectura e, máis concretamente, na conexión coa comunidade lectora".Así, destacou que "traballamos co lema ‘Compostela lectora, Compostela de libro’ en referencia a eses lazos que queremos fortalecer entre literatura, comunidade e espazo urbano".
A concelleira afondou en que a Selic "sitúa Compostela como unha cidade literaria centrada en tres piares: a singularidade de Compostela como sede dun número importante de editoras; a actividade imprescindible das librarías de barrio e de proximidade que teñen un papel vital no dinamismo social e cultural da cidade; e a comunidade lectora, que sendo unha comunidade diversa e difícil de visibilizar no seu conxunto -ler é un acto individual- é a principal destinataria e a razón de ser da SELIC".
Enfoque como espectadora
Louzao estivo acompañada pola directora artística da Selic, Lorena Conde, e a deseñadora Iria Ribadomar, autora da nova imaxe. Conde sinalou que á hora de organizar o evento "pensei como espectadora", coa idea de "asistir con calma", levar a cabo "actividades que teñan pouso e que establezan redes entre todas as persoas que van participar, que iso teña unha proxección cara o futuro".
Ademais, Conde apuntou que "o que me moveu foi un espírito festivo" baixo a premisa de que a Selic se vexa "como unha celebración tanto da diversidade de lectoras como da diversidade de produtoras no sector do libro, que sexa visto como unha festa na que gozar con tranquilidade de todas as actividades".
Pola súa banda, Iria Ribadomar manifestou a súa ledicia por volver ilustrar un evento da cidade. "Quixen transmitir esa idea de cercanía, de relación de cidade, de aglutinante para as persoas e de crear redes", baseándose no espírito das feiras tradicionais, reflexadas no deseño.
Á espera de que se dea a coñecer a programación completa, Conde avanzou algúns detalles, como que o acto de benvida contará coa presenza da poeta Antía Otero ou que haberá un posto para o libro antigo.
- Ryanair cierra su base en Santiago y pone en jaque a su personal: 'Para quien tiene una familia es un problemón
- Nova residencia universitaria no corazón histórico
- ¿Qué rutas perderá Santiago tras el cierre de la base de Ryanair en el aeropuerto y cuáles son las alternativas?
- Raxoi impulsa un plan turístico que tiene como una de sus prioridades salvar el aeropuerto de Santiago
- El joven que está dando la vuelta a la Península andando llega a Santiago: 'No tengo palabras. Qué parada tan especial
- Falece a histórica militante África Leira Sanmartín
- Restricciones en el primer día de obras en la calle García Lorca de Santiago
- Adxudicada por 130.639 euros a venda forzosa do inmoble de Espírito Santo 33 de Santiago