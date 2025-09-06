Gastronomía de dez países para celebrar a interculturalidade en Santiago
A cita será o vindeiro domingo na Alameda de Santiago
O Festival está organizado pola Plataforma polo Emprego e Raxoi
Comida, música ou danza típicas de dez comunidades hispanonamericanas e africanas que conviven en Compostela. Esta é a proposta da décimo primeira edición do Festival Intercultural que se celebrará este domingo no Paseo Central da Alameda. A inciativa pretende fomentar a visibilidade e o coñecemento das principais comunidades migrantes que habitan na capital galega; dando forma a unha xornada aberta á veciñanza na que se da a coñecer a cultura de orixe das persoas participantes.
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, a concelleira de Servizos Sociais, María Rozas, e representantes dos grupos municipais estarán presentes na inauguración, prevista para 13.00 horas. O XI Festival Intercultural está organizado pola Plataforma polo Emprego, en colaboración coa Unidade de Atención ás Migración (UAMI) do Concello de Santiago de Compostela que, no marco do programa Compostela Convive, desenvolve esta xornada de interculturalidade co obxectivo de promover e impulsar o diálogo dende o respecto e a diversidade.
O Paseo Central da Alameda contará un ano máis coa representación das comunidades procedentes de Colombia, Ecuador, Paraguai, Perú, República Dominicana e Venezuela –as que xa levan participando dende a primeira edición–, sumándose, ademais, comunidades orixinarias doutros países de América Latina como son Arxentina, Brasil e Chile e tamén de África, contando coa representación de Senegal, Mali e Gambia.
Cada unha das delegacións contará cun pequeno espazo para expor partes de cada cultura en diferentes formas e formatos. Na diversidade de postos atoparase información, curiosidades e petiscos de diferentes lugares do mundo; amosando a riqueza cultural dos territorios de orixe.
No transcorrer do festival será posible degustar pratos tradicionais e compartir as receitas, que cada visitante poderá levar tanto en formato físico como dixital para replicar na casa a elaboración. Ao longo da xornada tamén se poderá asistir a unha mostra artística na que serán presentados diferentes ritmos e danzas, resultado da pluralidade das expresións da tradición oral dos participantes.
Infancia e familias
Este ano o programa compleméntase cun espazo dirixido á infancia e ás familias, que estará adicado a xogos colaborativos e contacontos focalizados nos valores do antirracismo, a convivencia intercultural e o respecto á diversidade. Tamén se facilitará un lugar no que as asociacións e entidades poidan visibilizar as súas actividades. A xornada, que se estenderá até as 18.00 horas, «conforma unha oportunidade na que compartir un espazo coas diferentes culturas que habitan a cidade de Compostela, coñecéndoas en maior profundidade a través dos seus costumes e tradicións; en prol da construción da comunidade local e poñendo énfase no valor da diversidade como factor de enriquecemento e cohesión social», indica a organización.
