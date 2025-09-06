Los horarios de invierno de los autobuses de Santiago entrarán este lunes en vigor
Desde TUSSA recuerdan además que se pueden retirar las tarjetas con viajes gratuitos para menores de 14 años en sus oficinas
Desde este lunes 8 de septiembre, se pondrán en marcha los horarios de invierno de los autobuses de Santiago. Raxoi recuerda en un comunicado que en la web de TUSSA puede consultarse un folleto con los horarios y todas las modificaciones.
Asimismo, en los próximos días se facilitará la modificación de horarios en el folleto impreso habitual y se realizará la sustitución de los carteles en las paradas de la ciudad.
Horarios de invierno de los autobuses
En el siguiente documento PDF puedes consultar los horarios de invierno de los autobuses de Santiago.
Abono infantil
Desde TUSSA recuerdan además que se pueden retirar las tarjetas con viajes gratuitos para menores de 14 años, tanto en las oficinas de TUSSA de la estación o las situadas en Tralusa, en el recinto ferial de Amio, de 9 a 14.00 horas.
Desde el 1 de junio se han entregado un total de 1.422 tarjetas de abono infantil. Ante cualquier duda, puede consultarse la web oficial de la compañía o bien llamar al número 981 581 815.
