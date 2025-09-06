La película que Óscar Casas rodó en Santiago se estrenará en 2026

'Me has robado el corazón', la película que Óscar Casas estuvo grabando en Santiago a principios de este año causando gran expectación en la capital gallega, se estrenará exclusivamente en cines en 2026, segundo anunciaron hace unos días Sony Pictures y Ficción Producciones.

Óscar Casas y Ana Jara son los protagonistas de esta comedia romántica que, con toques de road movie y dirigida por Chus Guitérrez, cuenta además con los gallegos Luis Zahera, Miguel de Lira, Raquel Espada o Xurxo Carreño en el reparto.

Una huida a Galicia

Basada en la idea original de Alberto Arruty e inspirada en un titular real sobre un caso ocurrido en los Estados Unidos, Óscar Casas es Eric, un chico ingeniero que conoce a Vera (Ana Jara) en una aplicación de citas y la convence para que sea su conductora en su huida hacia Galicia tras robar un banco en Madrid.

Completan el reparto Antonio Pagudo, Ana Milán, Arturo Valls, Alba Gutiérrez, Mario Marzo, Pol Granch, Juan Amoedo y Francis Lorenzo, entre otros.

Estreno en 2026

Producida por la gallega Ficción Producciones para Sony Pictures International Productions, fue rodada en Santiago y otras localizaciones gallegas como Riós o Verín con el apoyo de la Xunta.

Es así uno de los seis proyectos cinematográficos subvencionados por la Xunta a través de la convocatoria de 2024 del fondo autonómico para la atracción de rodajes a Galicia.

'Me has robado el corazón' cuenta además con la participación de RTVE y TVG, así como de Prime Video, donde podrá verse tras su paso por los cines de toda España.