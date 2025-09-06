Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘Punto e seguimos’, un retrato da trata no Ano Xubilar da Esperanza

A mostra fotográfica pode visitarse no claustro de San Martiño Pinario ata o 30 de setembro

Inauguración de la exposición “Punto y seguimos. La vida puede más”

Inauguración de la exposición “Punto y seguimos. La vida puede más”

Ver galería

Inauguración de la exposición “Punto y seguimos. La vida puede más” / Antonio Hernández / Antonio Hernández

Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

«Poñemos o foco nesta exposición coas tres fases que ten» a trata, dixo a directora de Cáritas Diocesana de Santiago, Pilar Farjas. «O cuarto escuro da chegada e da explotación; en segundo lugar a ollada, mirámolas pero non as vemos; e sobre todo a terceira fase, o punto no que nace esta mostra, neste Ano de Xubileo da Esperanza, a miranda cara ao futuro, porque é posible saír» e sobrevivir. Falaba así a ex secretaria xeral de Sanidade con Mariano Rajoy e hoxe directora de Cáritas na inauguración da exposición Punto e seguimos. A vida pode máis, promovida pola subcomisión episcopal para as Migracións da Conferencia Episcopal.

Unha mostra fotográfica que dá testemuño das experiencias de mulleres vítimas da trata e que se expón até o 30 deste mes no claustro do mosteiro de San Martiño Pinario. Cáritas Diocesana de Santiago impulsa Vagalume, un programa que ofrece un acompañamento integral a mulleres en contextos de prostitución, explotación sexual e trata que en 2024 atendeu a 145 mulleres, ofreceu apoio integral a 14 vítimas da trata, xestionou catro retornos voluntarios e realizou 13 accións de sensibilización, en 39 clubs e 10 pisos.

Un traballo que serviu para configurar a través das fotografías de Fernando Mármol Hueso e dos testemuños que as acompañan esta mostra de visibilización e sensibilización sobre a trata. «Con esta mostra buscamos facer visible unha das maiores inxustizas do noso tempo», explicou Farjas, «e transmitir a esperanza que nace cando as vítimas deixan de selo para convertérense en supervivintes». Na mesma liña falou o delegado episcopal, Santiago Fernández, que sinalou que «a trata de persoas é unha ferida profunda que atenta contra a dignidade do ser humano».

O delegado quixo remarcar que a mostra que agora se expón no claustro de San Martiño busca «abrir os ollos da sociedade a unha realidade moitas veces invisibile» ou que miramos e non vemos, como tamén afirmaba a directora de Cáritas, «pero presente tamén entre nós». E tamén así falaba a coordinadora do Programa Vagalume, Lourdes Pazo, que quixo convidar á cidadanía a ver a exposición porque «as fotografías falan por si soas, unha realidade presente en todas as cidades, non é algo lonxano», matizou.

Dende a organización fíxose fincapé na inauguración de Punto e seguimos. A vida pode máis en que o obxectivo é «transmitir esperanza» e interpelar a sociedade «que é a que ten que dar o cambio» para que estas mulleres poidan «acceder a direitos e volver iniciar a súa vida, unha vida futura mellor».

Actividades complementarias

No marco da exposición, Cáritas Diocesana de Santiago tamén vai organizar, para o vindeiro 18 de setembro, unha xornada que leva por título ‘Acompañar tamén é denunciar. Cáritas fronte ás violencias machistas. Un encontro que se vai desenvolver na sala Peregrino do mosteiro de San Martiño entre ás 16.30 e as 19.30 horas do día 18.

‘Acompañar tamén é denunciar’ inclúe un relatorio a cargo de Mabel Cenizo, de Cáritas Guipúzcoa, titulado As violencias machistas dende o pensamento social da Igrexa, que se vai complementar coa presentación de Acompañando mulleres en situación de violencias machistas: a mirada e a acción de Cáritas. Un documento, este último, sobre o que falarán Leticia Escutia, responsable do programa Muller, trata e prostitución de Cáritas Española, e Lorena Nieto, responsable da área de Saúde integral do Programa Vagalume.

Dende Cáritas destácase que «con estas actividades reafirmamos o compromiso de acompañar as vítimas e denunciar as causas estruturais que perpetúan a explotación e a violencia».

Contra a dor e a indiferenza

Punto e seguimos. A vida pode máis está promovido pola Conferencia Episcopal Española e realizado en colaboración con supervivintes da trata e mais institucións dedicadas ao seu acompañamento e atención. Trátase dun conxunto de 41 fotografías e catro paneis explicativos, obra do fotógrafo Fernando Mármol Hueso.

Cada unha das imaxes vai acompañada de frases e testemuños destas persoas vítimas da trata que lograron sobrevivir a ela e cuxos nomes son ficticios para preservar a súa intimidade. O contido da exposición procura poñer de manifesto «a vulneración de dereitos e o sufrimento das vítimas, a indiferencia social fronte á explotación», e nun Ano Xubilar dedicado á esperanza trata de amosar coma este sentimento «renace cando as mulleres atopan apoio e posibilidades para refacer a súa vida».

Noticias relacionadas y más

Dende Cáritas búscase así, unha vez máis, chamar á sociedade á «solidariedade e ao compromiso colectivo», na procura de acadar a meta da «sensibilización, a xeración de conciencia e a erradicación desta grave vulneración dos dereitos humanos».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ryanair cierra su base en Santiago y pone en jaque a su personal: 'Para quien tiene una familia es un problemón
  2. Nova residencia universitaria no corazón histórico
  3. ¿Qué rutas perderá Santiago tras el cierre de la base de Ryanair en el aeropuerto y cuáles son las alternativas?
  4. Raxoi impulsa un plan turístico que tiene como una de sus prioridades salvar el aeropuerto de Santiago
  5. Sanmartín tratará de que operen en Lavacolla nuevas compañías aéreas
  6. Indignación entre el personal de Ryanair en Santiago: «No nos dan ningún detalle sobre nuestro futuro»
  7. Dia refuerza su presencia en Galicia con la apertura de una nueva tienda en Santiago de Compostela
  8. El joven que está dando la vuelta a la Península andando llega a Santiago: 'No tengo palabras. Qué parada tan especial

El PP de Santiago afea que se desconozcan aún las becas escolares municipales

El PP de Santiago afea que se desconozcan aún las becas escolares municipales

Raxoi garantiza la seguridad en el Vero Boquete con personal propio y con un nuevo contrato

Raxoi garantiza la seguridad en el Vero Boquete con personal propio y con un nuevo contrato

Vueling e Iberia valorarán reforzar su oferta en Lavacolla y Volotea estudia la oportunidad

Vueling e Iberia valorarán reforzar su oferta en Lavacolla y Volotea estudia la oportunidad

La Luna de Sangre será visible en Galicia: cómo ver el eclipse lunar total de este domingo en Santiago

La Luna de Sangre será visible en Galicia: cómo ver el eclipse lunar total de este domingo en Santiago

Aitor Bouza ocupará el escaño que deja Julio Abalde, nuevo subdelegado del Gobierno en A Coruña

Aitor Bouza ocupará el escaño que deja Julio Abalde, nuevo subdelegado del Gobierno en A Coruña

Raxoi sostiene que Ryanair no deja Santiago solo por la subida de tasas: "As rutas daban beneficios; os avións ían e viñan cheos"

Raxoi sostiene que Ryanair no deja Santiago solo por la subida de tasas: "As rutas daban beneficios; os avións ían e viñan cheos"

O festival Go!Go!Zo! organiza este finde un torneo 3x3 de baloncesto en Santiago

O festival Go!Go!Zo! organiza este finde un torneo 3x3 de baloncesto en Santiago

A Selic móvese a outubro co reto de conectar coa comunidade lectora de Santiago

A Selic móvese a outubro co reto de conectar coa comunidade lectora de Santiago
Tracking Pixel Contents