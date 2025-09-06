‘Punto e seguimos’, un retrato da trata no Ano Xubilar da Esperanza
A mostra fotográfica pode visitarse no claustro de San Martiño Pinario ata o 30 de setembro
«Poñemos o foco nesta exposición coas tres fases que ten» a trata, dixo a directora de Cáritas Diocesana de Santiago, Pilar Farjas. «O cuarto escuro da chegada e da explotación; en segundo lugar a ollada, mirámolas pero non as vemos; e sobre todo a terceira fase, o punto no que nace esta mostra, neste Ano de Xubileo da Esperanza, a miranda cara ao futuro, porque é posible saír» e sobrevivir. Falaba así a ex secretaria xeral de Sanidade con Mariano Rajoy e hoxe directora de Cáritas na inauguración da exposición Punto e seguimos. A vida pode máis, promovida pola subcomisión episcopal para as Migracións da Conferencia Episcopal.
Unha mostra fotográfica que dá testemuño das experiencias de mulleres vítimas da trata e que se expón até o 30 deste mes no claustro do mosteiro de San Martiño Pinario. Cáritas Diocesana de Santiago impulsa Vagalume, un programa que ofrece un acompañamento integral a mulleres en contextos de prostitución, explotación sexual e trata que en 2024 atendeu a 145 mulleres, ofreceu apoio integral a 14 vítimas da trata, xestionou catro retornos voluntarios e realizou 13 accións de sensibilización, en 39 clubs e 10 pisos.
Un traballo que serviu para configurar a través das fotografías de Fernando Mármol Hueso e dos testemuños que as acompañan esta mostra de visibilización e sensibilización sobre a trata. «Con esta mostra buscamos facer visible unha das maiores inxustizas do noso tempo», explicou Farjas, «e transmitir a esperanza que nace cando as vítimas deixan de selo para convertérense en supervivintes». Na mesma liña falou o delegado episcopal, Santiago Fernández, que sinalou que «a trata de persoas é unha ferida profunda que atenta contra a dignidade do ser humano».
O delegado quixo remarcar que a mostra que agora se expón no claustro de San Martiño busca «abrir os ollos da sociedade a unha realidade moitas veces invisibile» ou que miramos e non vemos, como tamén afirmaba a directora de Cáritas, «pero presente tamén entre nós». E tamén así falaba a coordinadora do Programa Vagalume, Lourdes Pazo, que quixo convidar á cidadanía a ver a exposición porque «as fotografías falan por si soas, unha realidade presente en todas as cidades, non é algo lonxano», matizou.
Dende a organización fíxose fincapé na inauguración de Punto e seguimos. A vida pode máis en que o obxectivo é «transmitir esperanza» e interpelar a sociedade «que é a que ten que dar o cambio» para que estas mulleres poidan «acceder a direitos e volver iniciar a súa vida, unha vida futura mellor».
Actividades complementarias
No marco da exposición, Cáritas Diocesana de Santiago tamén vai organizar, para o vindeiro 18 de setembro, unha xornada que leva por título ‘Acompañar tamén é denunciar. Cáritas fronte ás violencias machistas’. Un encontro que se vai desenvolver na sala Peregrino do mosteiro de San Martiño entre ás 16.30 e as 19.30 horas do día 18.
‘Acompañar tamén é denunciar’ inclúe un relatorio a cargo de Mabel Cenizo, de Cáritas Guipúzcoa, titulado As violencias machistas dende o pensamento social da Igrexa, que se vai complementar coa presentación de Acompañando mulleres en situación de violencias machistas: a mirada e a acción de Cáritas. Un documento, este último, sobre o que falarán Leticia Escutia, responsable do programa Muller, trata e prostitución de Cáritas Española, e Lorena Nieto, responsable da área de Saúde integral do Programa Vagalume.
Dende Cáritas destácase que «con estas actividades reafirmamos o compromiso de acompañar as vítimas e denunciar as causas estruturais que perpetúan a explotación e a violencia».
Contra a dor e a indiferenza
Punto e seguimos. A vida pode máis está promovido pola Conferencia Episcopal Española e realizado en colaboración con supervivintes da trata e mais institucións dedicadas ao seu acompañamento e atención. Trátase dun conxunto de 41 fotografías e catro paneis explicativos, obra do fotógrafo Fernando Mármol Hueso.
Cada unha das imaxes vai acompañada de frases e testemuños destas persoas vítimas da trata que lograron sobrevivir a ela e cuxos nomes son ficticios para preservar a súa intimidade. O contido da exposición procura poñer de manifesto «a vulneración de dereitos e o sufrimento das vítimas, a indiferencia social fronte á explotación», e nun Ano Xubilar dedicado á esperanza trata de amosar coma este sentimento «renace cando as mulleres atopan apoio e posibilidades para refacer a súa vida».
Dende Cáritas búscase así, unha vez máis, chamar á sociedade á «solidariedade e ao compromiso colectivo», na procura de acadar a meta da «sensibilización, a xeración de conciencia e a erradicación desta grave vulneración dos dereitos humanos».
- Ryanair cierra su base en Santiago y pone en jaque a su personal: 'Para quien tiene una familia es un problemón
- Nova residencia universitaria no corazón histórico
- ¿Qué rutas perderá Santiago tras el cierre de la base de Ryanair en el aeropuerto y cuáles son las alternativas?
- Raxoi impulsa un plan turístico que tiene como una de sus prioridades salvar el aeropuerto de Santiago
- Sanmartín tratará de que operen en Lavacolla nuevas compañías aéreas
- Indignación entre el personal de Ryanair en Santiago: «No nos dan ningún detalle sobre nuestro futuro»
- Dia refuerza su presencia en Galicia con la apertura de una nueva tienda en Santiago de Compostela
- El joven que está dando la vuelta a la Península andando llega a Santiago: 'No tengo palabras. Qué parada tan especial