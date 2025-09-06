Raxoi garantiza la seguridad en el Vero Boquete con personal propio y con un nuevo contrato

La vigilancia en el estadio municipal Vero Boquete estará garantizada «con persoal propio e a partir do martes cun novo contrato», una vez la actual adjudicataria ejecute su decisión de no seguir prestando el servicio desde este domingo, alegando retrasos en los pagos por parte del Concello de Santiago. Esa es la forma elegida por Raxoi para solucionar el problema derivado del anuncio de Segursystem Europa de que, al igual que ya sucedió a principios de agosto con la Unidade Municipal de Atención a Drogodependentes (UMAD), suspendería la vigilancia en el estadio.

No obstante, en el caso de la UMAD el servicio se reanudó el 19 de agosto, «al pagar el Ayuntamiento varias facturas atrasadas, entre ellas la del año 24 que legalmente nos permitía la suspensión», según explicaba a EL CORREO GALLEGO Horacio Reyes, administrador de la empresa.

Nuevo contrato

Sin embargo, con el Vero Boquete el Concello habla de un nuevo contrato y de que los dos trabajadores que venían prestando el servicio en las instalaciones «vanse subrogar».

Además, y tras avanzar que la edil de Deportes, Pilar Lueiro, tiene previsto reunirse con ellos la próxima semana, desde el departamento que dirige se destaca que «a profesionalidade dos dous traballadores está sobradamente demostrada». Se subraya también que desde la Concejalía de Deportes «sempre se velou polo cumprimento do contrato», así como por el respeto a los derechos laborales de los trabajadores, y se lamenta la situación que derivó para estos empleados, «que en ningún momento supuxo unha merma da calidade do servizo».

Interrogada la actual adjudicataria sobre si iba a materializar este domingo la suspensión del servicio de vigilancia en el estadio de Santiago, Horacio Reyes aseguraba que «no hay nada que haya hecho cambiar los motivos de la comunicación de suspensión, motivos que se ajustan a la legalidad de la LCSP ( Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público».

Respecto a si tenían previsto mantener algún encuentro con Raxoi para buscar una salida a esta situación que pudiera satisfacer a ambas partes y desenquistar el problema, indicaba que «desde el Ayuntamiento no nos han pedido ninguna reunión».

Segursystem: «Nunca se atendió con puntualidad el compromiso de pago»

Horacio Reyes denuncia que «el Ayuntamiento de Santiago nunca atendió con puntualidad los compromisos de pago con nuestra empresa, que sí ha cumplido sus obligaciones contractuales, motivando varias suspensiones». Justifica esas suspensiones subrayando que «las pymes no somos bancos del Concello de Santiago e intuyo que el problema de pagos no es un caso aislado», y añadía que «es el propio Concello el que ha provocado todo este lío y son plenamente conscientes».

Pago de salarios

Sobre los trabajadores, señalaba que «los dos vigilantes del estadio vienen percibiendo su salario con retraso por el perjuicio de tesorería que como pyme nos ocasiona el Concello» y que no se les deben cuatro nóminas, mientras que «el vigilante adscrito a la UMAD está al corriente de su salario».