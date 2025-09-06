Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estudo do CCG

Santiago lidera o gasto en cultura entre as cidades galegas

Un estudo do CCG revela que a capital destina 141,23 euros por habitante, o que supón o 11,9 % do total

Melchor Fernández, Rosario Álvarez, Håkan Casares e Pedro Rey, este venres en Santiago durante a presentación do estudo

Melchor Fernández, Rosario Álvarez, Håkan Casares e Pedro Rey, este venres en Santiago durante a presentación do estudo / Bea Pérez (CCG)

Manu López

Manu López

Santiago

O gasto en cultura en Santiago é o máis alto das sete cidades galegas, tanto en termos per cápita como en proporción sobre o total. Así o revela o estudo O gasto en cultura na Administración local en Galicia elaborado polo Observatorio do Consello da Cultura Galega (OCG) coa colaboración metodolóxica e técnica do Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (Idega), que a institución deu a coñecer na xornada deste venres.

Os resultados deste informe indican que en Compostela o investimento foi de 141,23 euros por habitante, o que representa o 11,9 % do total liquidado polo Concello. En segundo lugar sitúase A Coruña, onde a cifra é de 121,50 euros, equivalentes ao 11,1%. Séguenlle Pontevedra (69,35 euros), Ferrol (64,75 euros) e Lugo (62,10 euros), con porcentaxes de gasto en cultura do 7,3 %, 6,0 % e 5,6 %, respectivamente. En Vigo destínanse 48,60 €, un 5,2 %, mentres que en Ourense a cantidade é de 29,43 euros, o que supón un 2,7 %.

Aumento do 45 %

As cantidades son relativas a 2022, o último ano para o cal se dispuña de información completa sobre as liquidacións das diferentes partidas de gasto en cultura no momento de elaboración do informe. Para a súa realización, recolléronse datos tamén do 2015 e do 2019, último ano previo á pandemia da Covid-19. No período analizado Compostela incrementou a cantidade destinada a cultura nun 45 %, xa que en 2015 a cifra era de 97,41 euros, mentres que en 2019 chegaba aos 120,64 euros per cápita.

O estudo do CCG desglosa en diferentes apartados o investimento cultural. Na última anualidade analizada, Compostela foi a urbe que menos dedicou ao capítulo de administración xeral de cultura, un 7,4 % que contrata co 33,2 % de Ferrol, onde máis se destinou a este concepto. En equipamentos culturais e museos, a capital galega empregou un 4,3 % dos recursos, mentres que en promoción situouse en cabeza cun 65, 1 %. Do mesmo xeito, foi a cidade con maior investimento en protección e xestión do patrimonio histórico-artístico, co 9,5 %. Por último, as festas populares e festexos contaron co 16,3 % do gasto cultural.

Disparidade entre concellos

A principal conclusión do estudo é que o gasto en cultura dos concellos galegos non depende do seu tamaño nin da súa densidade de poboación senón das prioridades que cada entidade lle concede a este ámbito. Isto explica que municipios medianos e pequenos, independentemente da súa estrutura poboacional, poidan alcanzar niveis de investimento cultural comparables ou mesmo superiores aos das cidades, que dispoñen dunha maior capacidade de gasto absoluto, explica o Consello.

Desta maneira, o estudo constata a disparidade existente ao achar que municipios de tamaño desigual teñen o mesmo gasto por habitante en cultura. Hai numerosos concellos medianos e pequenos que superan os 100 euros de gasto por habitante, como son, entre outros: Mugardos, O Grove, Padrón, Ortigueira, Abegondo, Outes, Vimianzo, Celanova, Esgos, O Saviñao, Boborás, Folgoso do Courel ou Vilariño de Conso.

Durante a presentación dos resultados, a presidenta do CCG, Rosario Álvarez destacou a necesidade de «poñer números ao esforzo que fan os concellos en cultura». Xunto con el, o responsable do OCG, Håkan Casares, sinalou a importancia de ter «unha imaxe precisa do gasto real en cultura que fai a administración local». Melchor Fernández Fernández e Pedro Rey Araujo, integrantes do Idega, salientaron que o informe contribúe á «necesaria reflexión sobre a relación que se debe dar» entre a actividade cultural e a fixación de poboación nos territorios despoboados.

Noticias relacionadas y más

Os responsables do estudo tamén fan fincapé en que presenta unha importante novidade xa que pon o foco no gasto liquidado e non nos orzamentos, é dicir, nos gastos efectivamente realizados e cuxos datos son proporcionados ao Ministerio de Facenda polas propias administracións. «É a primeira vez que se fai e constitúe tamén unha contribución á rendición de contas e á transparencia», apuntou Casares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ryanair cierra su base en Santiago y pone en jaque a su personal: 'Para quien tiene una familia es un problemón
  2. Nova residencia universitaria no corazón histórico
  3. ¿Qué rutas perderá Santiago tras el cierre de la base de Ryanair en el aeropuerto y cuáles son las alternativas?
  4. Raxoi impulsa un plan turístico que tiene como una de sus prioridades salvar el aeropuerto de Santiago
  5. Sanmartín tratará de que operen en Lavacolla nuevas compañías aéreas
  6. Indignación entre el personal de Ryanair en Santiago: «No nos dan ningún detalle sobre nuestro futuro»
  7. Dia refuerza su presencia en Galicia con la apertura de una nueva tienda en Santiago de Compostela
  8. El joven que está dando la vuelta a la Península andando llega a Santiago: 'No tengo palabras. Qué parada tan especial

‘Punto e seguimos’, un retrato da trata no Ano Xubilar da Esperanza

‘Punto e seguimos’, un retrato da trata no Ano Xubilar da Esperanza

El PP de Santiago afea que se desconozcan aún las becas escolares municipales

El PP de Santiago afea que se desconozcan aún las becas escolares municipales

Gastronomía de dez países para celebrar a interculturalidade en Santiago

Gastronomía de dez países para celebrar a interculturalidade en Santiago

Santiago lidera o gasto en cultura entre as cidades galegas

Santiago lidera o gasto en cultura entre as cidades galegas

Raxoi garantiza la seguridad en el Vero Boquete con personal propio y con un nuevo contrato

Raxoi garantiza la seguridad en el Vero Boquete con personal propio y con un nuevo contrato

Vueling e Iberia valorarán reforzar su oferta en Lavacolla y Volotea estudia la oportunidad

Vueling e Iberia valorarán reforzar su oferta en Lavacolla y Volotea estudia la oportunidad

La Luna de Sangre será visible en Galicia: cómo ver el eclipse lunar total de este domingo en Santiago

La Luna de Sangre será visible en Galicia: cómo ver el eclipse lunar total de este domingo en Santiago

Aitor Bouza ocupará el escaño que deja Julio Abalde, nuevo subdelegado del Gobierno en A Coruña

Aitor Bouza ocupará el escaño que deja Julio Abalde, nuevo subdelegado del Gobierno en A Coruña
Tracking Pixel Contents