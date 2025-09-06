Estudo do CCG
Santiago lidera o gasto en cultura entre as cidades galegas
Un estudo do CCG revela que a capital destina 141,23 euros por habitante, o que supón o 11,9 % do total
O gasto en cultura en Santiago é o máis alto das sete cidades galegas, tanto en termos per cápita como en proporción sobre o total. Así o revela o estudo O gasto en cultura na Administración local en Galicia elaborado polo Observatorio do Consello da Cultura Galega (OCG) coa colaboración metodolóxica e técnica do Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (Idega), que a institución deu a coñecer na xornada deste venres.
Os resultados deste informe indican que en Compostela o investimento foi de 141,23 euros por habitante, o que representa o 11,9 % do total liquidado polo Concello. En segundo lugar sitúase A Coruña, onde a cifra é de 121,50 euros, equivalentes ao 11,1%. Séguenlle Pontevedra (69,35 euros), Ferrol (64,75 euros) e Lugo (62,10 euros), con porcentaxes de gasto en cultura do 7,3 %, 6,0 % e 5,6 %, respectivamente. En Vigo destínanse 48,60 €, un 5,2 %, mentres que en Ourense a cantidade é de 29,43 euros, o que supón un 2,7 %.
Aumento do 45 %
As cantidades son relativas a 2022, o último ano para o cal se dispuña de información completa sobre as liquidacións das diferentes partidas de gasto en cultura no momento de elaboración do informe. Para a súa realización, recolléronse datos tamén do 2015 e do 2019, último ano previo á pandemia da Covid-19. No período analizado Compostela incrementou a cantidade destinada a cultura nun 45 %, xa que en 2015 a cifra era de 97,41 euros, mentres que en 2019 chegaba aos 120,64 euros per cápita.
O estudo do CCG desglosa en diferentes apartados o investimento cultural. Na última anualidade analizada, Compostela foi a urbe que menos dedicou ao capítulo de administración xeral de cultura, un 7,4 % que contrata co 33,2 % de Ferrol, onde máis se destinou a este concepto. En equipamentos culturais e museos, a capital galega empregou un 4,3 % dos recursos, mentres que en promoción situouse en cabeza cun 65, 1 %. Do mesmo xeito, foi a cidade con maior investimento en protección e xestión do patrimonio histórico-artístico, co 9,5 %. Por último, as festas populares e festexos contaron co 16,3 % do gasto cultural.
Disparidade entre concellos
A principal conclusión do estudo é que o gasto en cultura dos concellos galegos non depende do seu tamaño nin da súa densidade de poboación senón das prioridades que cada entidade lle concede a este ámbito. Isto explica que municipios medianos e pequenos, independentemente da súa estrutura poboacional, poidan alcanzar niveis de investimento cultural comparables ou mesmo superiores aos das cidades, que dispoñen dunha maior capacidade de gasto absoluto, explica o Consello.
Desta maneira, o estudo constata a disparidade existente ao achar que municipios de tamaño desigual teñen o mesmo gasto por habitante en cultura. Hai numerosos concellos medianos e pequenos que superan os 100 euros de gasto por habitante, como son, entre outros: Mugardos, O Grove, Padrón, Ortigueira, Abegondo, Outes, Vimianzo, Celanova, Esgos, O Saviñao, Boborás, Folgoso do Courel ou Vilariño de Conso.
Durante a presentación dos resultados, a presidenta do CCG, Rosario Álvarez destacou a necesidade de «poñer números ao esforzo que fan os concellos en cultura». Xunto con el, o responsable do OCG, Håkan Casares, sinalou a importancia de ter «unha imaxe precisa do gasto real en cultura que fai a administración local». Melchor Fernández Fernández e Pedro Rey Araujo, integrantes do Idega, salientaron que o informe contribúe á «necesaria reflexión sobre a relación que se debe dar» entre a actividade cultural e a fixación de poboación nos territorios despoboados.
Os responsables do estudo tamén fan fincapé en que presenta unha importante novidade xa que pon o foco no gasto liquidado e non nos orzamentos, é dicir, nos gastos efectivamente realizados e cuxos datos son proporcionados ao Ministerio de Facenda polas propias administracións. «É a primeira vez que se fai e constitúe tamén unha contribución á rendición de contas e á transparencia», apuntou Casares.
