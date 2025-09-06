El PP de Santiago afea que se desconozcan aún las becas escolares municipales
Borja Rubio denuncia que a pocos días del inicio de curso no se ha hecho pública la lista de beneficiarios de estas ayudas
Redacción
«A poucos días do inicio do curso, as familias santiaguesas aínda non saben se poderán contar con servizos tan esenciais como a bolsa de comedor, as actividades extraescolares ou material escolar», denuncia el concejal del Partido Popular de Santiago, Borja Rubio, quien destaca que «a demora do goberno municipal na publicación da resolución definitiva neste eido, correspondentes ao curso 2025/2026, é totalmente incomprensible e unha mostra máis da nula capacidade de xestión dos nacionalistas, posto que non hai materia municipal na que non existan erros, atrasos eu mesmo neglixencias».
Incide en que a pocos días de que comiencen las clases el lunes, «moitas familias compostelás seguen sen saber se contarán con estas axudas, imprescindibles para poder organizar a volta ao cole con garantías e a súa vida diaria».
Prestaciones básicas
Subraya que «falamos de prestacións básicas que afectan directamente á economía doméstica e á conciliación das familias», y añade que «non se pode xogar coa incerteza de quen precisa saber se vai contar con ditas aportacións».
Recuerda que la resolución provisional fue publicada el 11 de agosto, con un plazo de alegaciones que finalizó el día 18, y que «transcurriron xa máis de dúas semanas e o goberno nacionalista aínda non fixo pública a relación definitiva de beneficiarios».
Habla de falta de previsión
Considera que este retraso «evidencia, unha vez máis, a falta de previsión e de planificación dos nacionalistas, que non poñen ás familias no centro das súas prioridades».
Borja Rubio concluye su punto de vista sobre esta situación con respecto a las becas asegurando que «o inicio do curso debería traer certezas, non dúbidas», y exigiendo al gobierno local que «publique, de forma inmediata, a resolución definitiva, co fin de que as familias saiban con que recursos contan e poidan organizar a súa vida diaria con tranquilidade».
