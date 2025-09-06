Santiago se viste de Entroido para despedir el verano

«O Entroido supón un importante atributo na singularización da oferta turística da comunidade». Son palabras de Xosé Merelles, director de Turismo de Galicia, que este sábado ha asistido al desfile de Carnavales Tradicionales en Santiago. La cita congregó a más de 400 participantes que, partiendo de la praza do Obradoiro, recorrieron algunas de las principales calles del casco viejo de la capital gallega. Merelles destacó que la cita quiere confirmar la imagen de Galicia como destino experiencial, que puede ser disfrutado durante todo el año; y con esto incidió el aporte de la cita a la desestacionalización del destino, al celebrarse en época de temporada baja. También abundó en la diversificación territorial que promueve, por ser una festividad de gran tradición en entornos rurales.

IX Edición de desfiles tradicionales del Entroido en Santiago / Jesús Prieto / Jesús Prieto

En total, participaron 17 carnavales de toda Galicia, entre ellos cinco reconocidos como Fiesta de Interés Turístico de distintos niveles: el Entroido de Xinzo de Limia, que tiene la categoría internacional; los de Verín y Viana do Bolo, con el reconocimiento nacional -este último desde julio de 2025-; y el Entroido de Cobres y Os xenerais do Ulla, de interés turístico gallego.

Jesús Prieto

A mayores, se pudo ver en el desfile a representantes de las Bonitas de Sande (Cartelle), los Vellaróns de Riós, el Entroido de Samede (Paderne), los Felos e Madamas de Esgos, los Galos da Mezquita (A Merca), los Follateiros de Lobios, las Madamitas e Madamitos de Entrimo, el Touro e Xigante de Celavente (O Bolo), el Fulión de Buxán, el Entroido de Salceda de Caselas, el Entroido de Mugares (Toén) y los Cabreiros de Muíños.