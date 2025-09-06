Santiago se viste de Entroido para despedir el verano
Más de 400 personas disfrazadas han participado este sábado en el desfile de Carnavales Tradicionales de Galicia, que llenó de colorido la zona vieja
«O Entroido supón un importante atributo na singularización da oferta turística da comunidade». Son palabras de Xosé Merelles, director de Turismo de Galicia, que este sábado ha asistido al desfile de Carnavales Tradicionales en Santiago. La cita congregó a más de 400 participantes que, partiendo de la praza do Obradoiro, recorrieron algunas de las principales calles del casco viejo de la capital gallega. Merelles destacó que la cita quiere confirmar la imagen de Galicia como destino experiencial, que puede ser disfrutado durante todo el año; y con esto incidió el aporte de la cita a la desestacionalización del destino, al celebrarse en época de temporada baja. También abundó en la diversificación territorial que promueve, por ser una festividad de gran tradición en entornos rurales.
En total, participaron 17 carnavales de toda Galicia, entre ellos cinco reconocidos como Fiesta de Interés Turístico de distintos niveles: el Entroido de Xinzo de Limia, que tiene la categoría internacional; los de Verín y Viana do Bolo, con el reconocimiento nacional -este último desde julio de 2025-; y el Entroido de Cobres y Os xenerais do Ulla, de interés turístico gallego.
A mayores, se pudo ver en el desfile a representantes de las Bonitas de Sande (Cartelle), los Vellaróns de Riós, el Entroido de Samede (Paderne), los Felos e Madamas de Esgos, los Galos da Mezquita (A Merca), los Follateiros de Lobios, las Madamitas e Madamitos de Entrimo, el Touro e Xigante de Celavente (O Bolo), el Fulión de Buxán, el Entroido de Salceda de Caselas, el Entroido de Mugares (Toén) y los Cabreiros de Muíños.
- Raxoi sostiene que Ryanair no deja Santiago solo por la subida de tasas: 'As rutas daban beneficios; os avións ían e viñan cheos
- Ryanair cierra su base en Santiago y pone en jaque a su personal: 'Para quien tiene una familia es un problemón
- Nova residencia universitaria no corazón histórico
- ¿Qué rutas perderá Santiago tras el cierre de la base de Ryanair en el aeropuerto y cuáles son las alternativas?
- Sanmartín tratará de que operen en Lavacolla nuevas compañías aéreas
- Indignación entre el personal de Ryanair en Santiago: «No nos dan ningún detalle sobre nuestro futuro»
- Dia refuerza su presencia en Galicia con la apertura de una nueva tienda en Santiago de Compostela
- Conxo celebra las fiestas en honor a Nosa Señora da Mercé con procesión y pulpada