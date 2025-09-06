Vueling e Iberia valorarán reforzar su oferta en Lavacolla y Volotea estudia la oportunidad

Será muy difícil cubrir el agujero que deja Ryanair en Lavacolla esta temporada de invierno —nada menos que 453.000 asientos— pero todavía está por salir a la luz la programación de la segunda aerolínea con mayor tráfico en Santiago. Vueling hará pública su oferta para este otoño en las próximas semanas. Consultada por este periódico, la compañía española indica que está analizando la situación en la que se encuentra el Rosalía de Castro y que en base al estudio de la demanda diseñará la oferta correspondiente. En todo caso, la aerolínea no descarta reforzar su presencia en la terminal «si se detectan oportunidades» nuevas de negocio.

Al respecto, recuerda que ya esta temporada de verano puso en marcha la ruta entre Lavacolla y Londres-Heathrow, uno de los aeropuertos con más rutas internacionales de Europa. Además, avanza que este invierno programará vuelos entre Santiago y Zúrich (Suiza) principalmente en torno a Navidad para dar servicio a la migración.

Iberia, por su parte, se queda con el monopolio de la ruta a Madrid. La aerolínea española ya anunció que reforzará su presencia en Canarias tras conocerse los recortes en las islas; y no descarta hacerlo en Santiago. Desde la compañía indican a EL CORREO que «analizaremos la demanda que existe y en función de ello tomamos decisiones, como no podría ser de otra manera. Si detectamos que hay un incremento de la demanda adecuaríamos la oferta». Por el momento, todavía no ha habido margen para saber cómo evoluciona la ruta de Madrid y habrá que esperar a saber qué ocurre una vez la abandone Ryanair.

No obstante, Iberia ya avanza que entre sus planes no está abrir nuevas rutas desde Santiago, puesto que su modelo de negocio es otro. «Nosotros trabajamos siempre con un modelo en el que ofrecemos a los aeropuertos regionales la conexión de Madrid para desde allí conectar con la red internacional de Iberia. Nunca vamos a programar un vuelo entre Santiago y otra ciudad europea, como hace Ryanair», explican las fuentes consultadas.

Volotea, por su parte, está abierta «explorar nuevas oportunidades», siempre que «identifiquemos un potencial de desarrollo en las rutas y encajen con nuestro modelo de negocio», centrado en conectar pequeñas y medianas ciudades europeas, especialmente en el sur de Europa y desde aeropuertos donde ya operamos. «Mantenemos un contacto constante con las administraciones locales y con AENA, y nuestras relaciones cercanas nos permiten evaluar posibles desarrollos con agilidad, aprovechando la flexibilidad que nos caracteriza como aerolínea», señalan desde Volotea tras la consulta de este diario.

La compañía española explica que no presta servicio en los aeropuertos de Santiago, Vigo, Tenerife Norte y Valladolid, pero tampoco descarta estudiar estos negocios.

Sospechas en Raxoi

Por otro lado, el Concello de Santiago rebatió ayer los argumentos de Ryanair para justificar el cierre de su base en el aeropuerto de Rosalía de Castro. La concejala de Turismo, Míriam Louzao, reveló que las rutas que la aerolínea de bajo coste irlandesa eliminará a partir de octubre eran rentables: «As conexión que cancela Ryanair non tiñan perdas, ao revés, eran rutas con beneficios, con avións que ían cheos tanto nas saídas como nas chegadas», remarcó la edil nacionalista, al tiempo que apuntó que la decisión de la compañía puede responder más bien «a que lle pode sacar aínda máis réditos a estes avións noutro lugar».

Louzao respeta que la aerolínea tome sus decisiones, aunque desconfía que la medida de recortar drásticamente la oferta en aeropuertos regionales como el de Santiago responda exclusivamente a la subida de tasas que impone AENA, que representa el abono de 0,68 euros más por pasajero a partir de enero. «Baséase seguramente noutras cuestións», afirmó la portavoz del gobierno municipal de Santiago.

«Cando saibamos a onde van os dous avións que se retiran de Santiago seguramente quede máis clarificada esta información, porque ata onde nós sabemos seguirán operando no Estado español, e polo tanto seguirán pagando as taxas de AENA; polo que seguramente non fora iso o que máis pesa nas súas decisións», argumentó Louzao. La compañía habría trasladado ya que las dos aeronaves se incorporarán a las bases de Alicante y Málaga. La concejala también incidió en que el Bipartito de Santiago tiene abiertas conversaciones con otras aerolíneas con el objetivo de que se animen a abrir mercado en Lavacolla; y también con las que ya operan en Santiago para que amplíen la oferta con nuevas rutas.

Pedro Blanco insta a la Xunta a actuar

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, instó ayer a la Xunta a que se «ponga al frente de las responsabilidades» y trabaje «conjuntamente» con los municipios afectados por la salida de Ryanair de la comunidad para «abrir nuevas vías turísticas». «Es bueno que hable con los ayuntamientos que piden la implicación de la Xunta y que la Consellería correspondiente se moje», señaló, para incidir en que «tiene que actuar, ponerse en marcha y no de perfil». Asimismo, añadió que esta salida de la compañía aérea es «absolutamente injustificable».

Blanco insistió en que la Xunta «lo que debe hacer es, más que justificar ese tira y afloja de Ryanair, ponerse al frente y trabajar, no ausentarse ni confrontar con el Gobierno».A la vez, remarcó que el Ejecutivo central está «apostando por las infraestructuras, también las aeroportuarias».

Por otra parte, el concejal compostelano Gonzalo Muíños, del grupo de no adscritos, reclamó ayer al gobierno local una mayor implicación en la búsqueda de alternativas ante una pérdida de influencia del aeropuerto Rosalía de Castro que, recordó, ya se venía alertando desde hacía meses. Precisamente, Muíños retomó la propuesta que su compañera no adscrita Mercedes Rosón hacía en junio, antes de se conocer la decisión de la compañía irlandesa: impulsar, a través del Comité de Coordinación Aeroportuaria, la creación de un gran hub gallego para frenar el trasvase de pasajeros hacia el aeropuerto Sá Carnero de Oporto.

Los pilotos piden el fin de la «batalla de egos»

El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) exigió ayer a Aena y a Ryanair que retomen la negociación para buscar una solución al conflicto por las tasas aeroportuarias, advirtiendo de las graves consecuencias laborales que la «batalla de egos» entre ambas entidades está generando. En un comunicado, Sepla, que también representa a los pilotos de Ryanair con base en España, manifestó su «desacuerdo» con la situación actual, que ha derivado en recortes de vuelos y el cierre de bases.

En el caso concreto de Santiago, apunta Sepla, la compañía asegura que el coste de operar en su aeropuerto es de 11,38 euros por pasajero, mientras que el coste promedio por pasajero de todo el Grupo Ryanair se sitúa en 8,36 euros, es decir, un 36,12% más. Además, añade, la demanda de los pasajeros hacia ese destino no está alineada con ese sobrecoste. Sepla asegura que «en este contexto de falta de competitividad», asumir la nueva tasa que quiere imponer Aena grava todavía más los resultados de operar en un aeropuerto como el de Santiago. Una posible solución, según Sepla, podría ser la adopción de un modelo de tasas «adaptable a las diferentes realidades» de los aeropuertos españoles. El cierre de la base de Santiago, recuerda, provocará que una treintena de pilotos sean reubicados, lo que implica una «ruptura con su vida establecida» y un impacto significativo en su calidad de vida y conciliación familiar.

