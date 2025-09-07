El 30 % de las viviendas que se subastan en Santiago no encuentran comprador

Durante lo que llevamos de año en España cada día hay una media de ocho mil subastas activas de bienes embargados. Desde que se abre la apertura del proceso hasta que se cierra el periodo de pujas suele transcurrir menos de un mes. Sobre tres mil son inmuebles en licitación, y cada vez hay más personas que optan por acudir a estas subastas que se realizan vía online a través del Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado. «Muchos usuarios se decantan por adquirir una vivienda a través de este procedimiento; el precio de salida en subasta de una propiedad puede situarse entre un 30 % y un 50 % por debajo de la media de mercado», señala un informe de la web Diario de Subastas en el que analizan las subastas públicas y privadas que se llevan a cabo en nuestro país. Incluso hay gangas adicionales: los bienes embargados en concursos de acreedores no tienen precio mínimo y la oferta parte de 0 euros.

Galicia no es ajena a este fenómeno y, según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2024 se llevaron a cabo 511 licitaciones de las que en 370 hubo pujas, lo que representa un 72,4 % del total, catorce puntos más que la media de España. Un año antes fueron 468 subastas, de las que se adjudicaron 338 bienes, la mayor parte de ellos inmuebles. En 2022 habían sido 385 de las 600 que se celebraron; en 2021 se cerraron con pujas 404 de 692; mientras que el año de la pandemia mantuvo los datos: 642 para 344 nuevos propietarios. Lejos quedan las 2.117 subastas judiciales por embargos que se sustanciaron en el año 2011, en plena crisis tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Señalar que los bancos españoles y fondos buitres son los principales beneficiarios de este negocio.

¿Y qué ocurre en Santiago? Un análisis realizado por EL CORREO en el Portal de Subastas del BOE refleja que en los últimos 24 meses (entre el 1 de septiembre de 2023 y 4 del mismo mes de este año) se llevaron a cabo 21 subastas de inmuebles destinados a viviendas de las cuales 14 (66,7%) acabaron con adjudicaciones tras pujas, cuatro no interesaron a ningún posible licitador y tres fueron canceladas por diversos motivos. En todo caso, las que no fueron adjudicadas a ningún comprador representan un 33,3 %.

En ese periodo y en la capital gallega se subastaron con éxito 15 plazas de garaje, 12 fincas rústicas, cuatro locales comerciales, una nave industrial, siete inmuebles de otro tipo (entre ellos lo que fue el Colegio Junior’s) y ocho automóviles.

Por los catorce inmuebles subastados la suma total de las pujas máximas alcanzaron la cantidad de 1.586.202 euros, destacando los 310.000 desembolsados por el vencedor de la licitación de una vivienda en la rúa da Pena María, en la zona de San Lázaro, que había salido con un precio mínimo de 250.000 euros. Por algo más de 187.000 euros se adjudicó una vivienda unifamiliar en la calle José Rivas Fernández (en O Castiñeiriño) cuyo valor inicial superaba los 145.000 y por 166.000 euros un licitador se hizo con un piso en la rúa Nova de Abaixo; mientras que 172.000 tuvo que desembolsar otro en el Pexigo de Abaixo que se había sacado con una puja mínima que apenas superaba los 101.000. Destacar el gran número de personas que se interesaron por una vivienda en el número 24 de Fray Rosendo Salvado que se subastaba a partir de 88.780 euros y los aspirantes se plantaron en los 161.579,60 en que fue adjudicada.

La más valiosa de cuantas propiedades se subastaron en Santiago en este periodo era una casa ubicada en la rúa dos Roláns, en Conxo, cuyo valor inicial se fijó en 1.571.320 euros pero transcurridos los plazos fijados nadie mostró interés por ella y quedó desierta. Tampoco encontró comprador una amplia propiedad con vivienda en estado ruinoso y terreno anejo de 727 metros cuadrados en las inmediaciones de la estación de Berdía valorada en 421.300 euros.

Entre los locales comerciales que encontraron comprador se sacó a licitación un espacio de 75 metros cuadrados en la planta de semisótano, destinado a usos comerciales e industriales, en el edificio que hace esquina entre Montero Ríos y Xeneral Pardiñas cuyo precio se fijó en 243.367 euros pero solo tuvo pujas que llegaron a 111.948 euros. En el número 4 de esta última calle se subastó una plaza de garaje que batió el récord entre las quince embargadas que fueron puestas a la venta: la máxima puja llegó hasta los 54.275,76 euros cuando su valor apenas superaba los 41.000. En Montero Ríos se licitaron ocho plazas, siete en el mismo edificio, por las que se desembolsaron 12.230,50 por cada una de las seis primeras y 11.680 por la restante, ocho mil euros menos del valor asignado; la octava en esa misma calle se fue hasta los 39.000 cuando tenía un precio de partida de 30.000.

Los precios de los vehículos subastados en Santiago estos dos últimos años oscilaron entre los 897 de un Ciotroën C4 hasta los más de 14.000 de una Citroën Jumper. Los ocho automóviles embargados permitieron recuperar un total de 60.880 euros.