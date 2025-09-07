Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Axenda cultural: Que facer hoxe, 7 de setembro, en Santiago?

Festivales e festas populares para este domingo en Compostela

Ambiente nunha edición pasada do Festival Intercultural. / Jesús Prieto

Nova edición do Festival Intercultural

FIESTAS. O Paseo Central da Alameda acolle a décimo primeira edición do Festival Intercultural. A inciativa pretende fomentar a visibilidade e o coñecemento das principais comunidades migrantes que habitan na capital galega.

Os asistentes poderán achegarse á comida, a música ou a danza típicas de dez comunidades hispanonamericanas e africanas. Cada unha das delegacións contará cun pequeno espazo para expor partes de cada cultura en diferentes formas e formatos.

Electrofauna culmina dúas xornadas de homenaxe á natureza

FESTIVAL. O festival Electrofauna celebra hoxe a súa xornada de peche no Parque de Bonaval cun amplo programa de actividades que teñen como eixo principal a posta en valor do hábitar natural.

Desde as 11.00h sucederanse os obradoiros, concertos, roteiros e actividades medioambientais de balde, nas que a organización anima a participar á cidadanía a modo de pícnic.

Destacan os obradoiros con Julia de la Cal e as actuacións musicais de Castora Herz & La Quadrilla (20h), Manii Dii (17h) e Aborigen (13h), ademais da sesión de picadiscos con DJ Rapante ás 14h.

As festas populares toman os barrios e parroquias de Santiago

FESTAS. Ampla oferta de festas populares na xornada de hoxe. En Conxo terá lugar a procesión da Mercé ás 11h desde as Mercedarias.

Las procesiones de Conxo / Jesús Prieto

Na Rúa de Abaixo finalizan as festas con campionato de chave concerto da Banda de Música de Visantoña.

Na parroquia da Peregrina tamén haberá procesión e sesión vermúa coa orquestra Alianza.

O barrio da Guadalupe pecha os seus festexos con misa e dobre sesión co grupo Alaska.

En Marantes o programa inclúe misa, ademais de sesión vermú e verbena co trío Alborada.

Concerto de TAZ trío no café bar Arume

MÚSICA. O café bar Arume acolle un novo concerto este domingo a cargo da formación de músicos brasileiros TAZ trío.

Será a partir das 21.30 horas baixo a modalidade de entrada inversa, na que o público aporta o que considere oportuno ao remate da actuación.

A banda estará tamén en sesión vermú ás 13.30h no Pub O Transistor, en Bertamiráns.

