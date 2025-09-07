Axenda cultural: Que facer hoxe, 7 de setembro, en Santiago?
Festivales e festas populares para este domingo en Compostela
Nova edición do Festival Intercultural
FIESTAS. O Paseo Central da Alameda acolle a décimo primeira edición do Festival Intercultural. A inciativa pretende fomentar a visibilidade e o coñecemento das principais comunidades migrantes que habitan na capital galega.
Os asistentes poderán achegarse á comida, a música ou a danza típicas de dez comunidades hispanonamericanas e africanas. Cada unha das delegacións contará cun pequeno espazo para expor partes de cada cultura en diferentes formas e formatos.
Electrofauna culmina dúas xornadas de homenaxe á natureza
FESTIVAL. O festival Electrofauna celebra hoxe a súa xornada de peche no Parque de Bonaval cun amplo programa de actividades que teñen como eixo principal a posta en valor do hábitar natural.
Desde as 11.00h sucederanse os obradoiros, concertos, roteiros e actividades medioambientais de balde, nas que a organización anima a participar á cidadanía a modo de pícnic.
Destacan os obradoiros con Julia de la Cal e as actuacións musicais de Castora Herz & La Quadrilla (20h), Manii Dii (17h) e Aborigen (13h), ademais da sesión de picadiscos con DJ Rapante ás 14h.
As festas populares toman os barrios e parroquias de Santiago
FESTAS. Ampla oferta de festas populares na xornada de hoxe. En Conxo terá lugar a procesión da Mercé ás 11h desde as Mercedarias.
Na Rúa de Abaixo finalizan as festas con campionato de chave concerto da Banda de Música de Visantoña.
Na parroquia da Peregrina tamén haberá procesión e sesión vermúa coa orquestra Alianza.
O barrio da Guadalupe pecha os seus festexos con misa e dobre sesión co grupo Alaska.
En Marantes o programa inclúe misa, ademais de sesión vermú e verbena co trío Alborada.
Concerto de TAZ trío no café bar Arume
MÚSICA. O café bar Arume acolle un novo concerto este domingo a cargo da formación de músicos brasileiros TAZ trío.
Será a partir das 21.30 horas baixo a modalidade de entrada inversa, na que o público aporta o que considere oportuno ao remate da actuación.
A banda estará tamén en sesión vermú ás 13.30h no Pub O Transistor, en Bertamiráns.
