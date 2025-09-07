Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Limpeza, transporte e vivenda: as claves da oposición no novo curso político

Coa declaración de zona residencial tensionada e o contrato de transporte urbano aínda pendentes, o Goberno local afronta unha segunda metade da lexislatura cunha oposición crítica e vixilante en materias coma a vivenda e a mobilidade. Unha xestión máis eficaz e unha cidade máis limpa son outras das batallas que emprenderán PP, PSOE e non adscritos

Gonzalo Muíños (non adscrito), Borja Verea (PP) e Sindo Guinarte (PSOE)

Gonzalo Muíños (non adscrito), Borja Verea (PP) e Sindo Guinarte (PSOE) / Antonio Hernández | Jesús Prieto

Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

A actividade política volve ao Pazo de Raxoi logo do descanso estival. As forzas da oposición inician o curso poñendo sobre a mesa as principais cuestións que consideran que debe resolver o Goberno local nos dous anos que quedan de lexislatura. Solucionar o problema de acceso á vivenda, licitar o contrato dos autobuses urbanos e a mellora do seu funcionamento, a limpeza da cidade e unha máis eficaz xestión municipal son cuestións nas que darán batalla por igual Partido Popular, PSOE e os concelleiros non adscritos.

Quedan dous anos de lexislatura pero o líder do PP local, Borja Verea, xa ten a ollada posta nas eleccións de 2027 para conseguir «a maioría máis grande da historia de Santiago» e o concelleiro non adscrito, Gonzalo Muíños, vai aínda máis alá e ponlle á alcaldesa Goretti Sanmartín e ao seu equipo tarefas para resolver antes de que remate o presente ano. «Cremos que hai retos importantes, non para o curso político senón que deberían estar resoltos antes de que remate o ano», di Muíños falando en nome tamén das concelleiras non adscritas Mercedes Rosón, Mila Castro e Marta Álvarez. «Cremos que tiveron un tempo máis que suficiente», engade.

«Estamos ante o peor goberno da historia desta cidade»

Borja Verea

— Líder do PP de Santiago

Refírese o edil á limpeza da cidade, á problemática da vivenda –cunha declaración de zona residencial tensionada desestimada pola Xunta– e aos contratos, fundamentalmente o do transporte e o da auga. Cuestións que tamén poñen enriba da mesa o Partido Popular e o PSOE. «O principal problema de Santiago é a vivenda. Propuxemos modificar o plan xeral para que se permita construír, Compostela non ten un problema de solo e non sabemos por que non se está construíndo», explica o concelleiro Borja Verea para engadir que entre as máis de 400 propostas presentadas polo seu partido no que vai de lexislatura «tamén levamos no programa electoral a creación dunha empresa pública de vivenda, da que non sabemos nada despois de dous anos».

Unha empresa que o Goberno bipartito anunciou que poñería en marcha centrada, principalmente, na rehabilitación de vivenda e que non convence tampouco a PSOE e non adscritos. «Entendemos que a Administración local ten que facer unha verdadeira política de vivenda», di a edil socialista Marta Abal, porque dende o PSOE consideran que a empresa municipal de vivenda «deu moi bos resultados no pasado, unha empresa pública que debería actuar non só no plano da rehabilitación, hai que promover vivenda nova». A edil matiza que tamén é preciso actuar a curto prazo, «o Concello pode crear a súa propia bolsa de vivendas baleiras para sacar ao alugueiro, aplicando incentivos positivos».

«A miña compañeira Mercedes leva máis dun ano reclamando ao concelleiro de Urbanismo a declaración de zona de mercado residencial tensionado, houbo unha resolución negativa por parte da Xunta», explica Muíños para poñer o foco tamén na empresa municipal de vivenda. «Era algo que levábamos no programa e tamén o levaba o goberno e a día de hoxe non está constituída».

Contratos pendentes

Entre os contratos que o Goberno local ten pendentes de licitar, a oposición pon a atención en dous deles: o do transporte público e o da auga. O primeiro deles, o equipo de Sanmartín quere mudalo para que en lugar de concesión sexa un contrato de servizos, pero aínda non presentaron os pregos. «Teñen tres meses para sacar adiante o contrato do transporte e explicarnos como están realmente eses pregos», esixe Gonzalo Muíños, porque a muda a contrato de servizos supón que «se volve acontecer algo coma a pandemia, o Concello ten que asumir todo ese risco operacional, estamos a falar de case 140 millóns de euros. Non se pode hipotecar o Concello para os gobernos que veñan despois».

«O bipartito vive da execución de proxectos do mandato anterior»

Sindo Guinarte

— Voceiro do PSOE en Raxoi

Outros dos contratos que centra a atención da oposición en Raxoi é o da auga, con rúas coma as do Pexigo de Arriba e de Abaixo que sofren con frecuencia roturas de tuberías que os deixan sen abastecemento, un abastecemento e saneamento do que adoecen as parroquias do rural. «Cando nós estivemos no goberno», di Muíños en relación ao último mandato do socialista Sánchez Bugallo, «deixamos estudos feitos sobre o contrato da auga, sobre cal era a mellor fórmula de xestión, só había que actualizar os custos» e lembra que dende Compostela Aberta «sempre apostaron pola municipalización» deste servizo.

Máis crítico é o líder do PP, Borja Verea, que asegura que Compostela «se mañá tivese adxudicado o contrato da auga, a cidade tería inmediatamente arredor de 100 millóns de euros para actualizar tuberías e levar a auga a todos os lugares e parroquias».

Dende a bancada socialista bótaselle en cara ao Goberno bipartito que «viviu da execución de proxectos do mandato anterior que quedaron en distintas fases», di o voceiro do PSOE, Sindo Guinarte, para referirse a actuacións coma a recentemente iniciada obra da rúa García Lorca, a rehabilitación do pavillón de Vite ou de Santa Isabel ou a creación do Barrio Verde Pontepedriña, incluído no proxecto Entre Sar e Sarela.

«Somos cruciais para que este goberno saque as cousas adiante»

Gonzalo Muíños

— Voceiro dos concelleiros non adscritos

Mala xestión e pouco diálogo

As forzas da oposición coinciden tamén na súa crítica á xestión municipal. «O goberno tense que preocupar do que fan as empresas concesionarias, ten que mirar que cumpran o que esixen os pregos», afirma Guinarte, mentres o seu excompañeiro de partido Muíños suspende o Executivo de Sanmartín en materia de xestión, que cualifica como «nefasta» e de «pouca previsión». «Un goberno de parches e de anuncios baleiros» para o non adscrito, mentres Borja Verea insiste en que «estamos ante o peor goberno da historia desta cidade» ao referirse á falta de control sobre os servizos básicos. «Teñen que explicar por que a cidade está máis sucia que nunca, cando nunca se pagaron tantos cartos por un servizo de limpeza», afirma.

Os concelleiros progresistas da oposición en Raxoi (PSOE e non adscritos) van da man na crítica á falta de diálogo de Sanmartín, cuxa investidura como alcaldesa apoiaron, ademais de permitir a aprobación dos orzamentos. Pese a poñer sempre sobre a mesa a necesidade dunha maior transparencia por parte do Goberno local, ambas as forzas se posicionan. «Temos claro que queremos garantir un goberno progresista en Santiago e imos facer o posible por garantir a gobernabilidade», afirman Guinarte e Abal; mentres os non adscritos recalcan que «garantir a gobernabilidade depende moito do executivo, mais nós», di Muíños, «imos seguir sendo construtivos, somos cruciais para que este goberno saque as cousas adiante».

