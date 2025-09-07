El Monte Gaiás, territorio de fantasía en Santiago

El monte Gaiás volvió a convertirse ayer en un territorio de fantasía. Este pasado sábado, desde las cinco de la tarde hasta la noche, la Cidade Imaxinaria desplegó su magia en la Cidade da Cultura. Allí, donde la piedra suele imponer silencio, cantaron las sillas, desfilaron animales gigantes, se retaron las leyes de la gravedad con acrobacias imposibles y los juegos se convirtieron en puertas secretas hacia otros mundos. Durante unas horas, los niños tomaron el mando del recinto y arrastraron consigo a los adultos hacia un lugar donde todo parecía posible.

Fue una tarde de despedida del verano, pero no una cualquiera: quince propuestas diferentes llenaron el espacio de sorpresas, desde espectáculos itinerantes hasta zonas de juego y talleres para despertar la creatividad. Entre risas, luces y descubrimientos, también hubo un rincón para compartir sabores en familia, recordando que la imaginación no solo se alimenta de fantasías, sino también de encuentros alrededor de la comida.

No es la primera vez que la Cidade Imaxinaria conquista Compostela. Entre 2011 y 2019 se convirtió en una cita imprescindible para miles de familias, antes de quedar en pausa por culpa de la pandemia de Covid-19 que nos tuvo en jaque. En 2023 volvió a alzar el vuelo con renovadas y mágicas energías y en 2024 regresó con una edición singular: una única tarde de celebración, más concentrada, más intensa, que encendió en el Gaiás esa chispa que hace del juego un ritual colectivo y de la cultura un refugio de magia.

En este 2025 la edición comenzó una hora más tarde. Desde las 17.00 y hasta las 22.00, niños y familia pudieron disfrutar de un espectáculo adaptado a sus edades en la llamada hora bruja, que comprende todo el anochecer. Momento de absoluta comunión entre lo mundano y el mundo mágico que nos rodea y del que sólo, en momentos como estos, somos conscientes.