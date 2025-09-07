¿Por qué se llama 'Roxa' esta plaza de Santiago de Compostela?

La Plaza Roja, como es conocida coloquialmente en Santiago de Compostela, o Praza Roxa, como es denominada de forma oficial, es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. A día de hoy, es uno de los principales puntos de encuentro para los residentes y una de las zonas más activas con cafeterías, tiendas y muchos otros tipos de comercio.

Esto es posible gracias a las remodelaciones que ha sufrido a lo largo de los años, que la han "peatonalizado", limitando el espacio para la circulación e imposibilitando el aparcamiento. Así, se convirtió en un lugar perfecto por el que pasear y albergar algún evento, como fue la pantalla gigante desplegada en la final de la Eurocopa del pasado verano.

Sin embargo, esto no siempre fue así. En el pasado, era un lugar con un alto nivel de tráfico que giraba alrededor de una rotonda que contenía una fuente que fue trasladada en 1990 al barrio de Vite. Luego de este cambo, en su lugar fue instalada otra fuente con forma de cáliz, la cual fue también retirada al polígono do Tambre en 2003.

La plaza Roxa a finales de los años setenta, cuando solo había una gran fuente en el centro, y la Costa da Camelia acogía tráfico / ECG

¿Por qué se llama Praza Roxa?

Como vemos, su fisionomía ha sufrido numerosas modificaciones, pero también su nombre. En el pasado, se le conocía como la Praza de José Antonio hasta que en el tramo final de la dictadura franquista comenzó a alberga las manifestaciones de los estudiantes más revolucionarios y de los opositores al régimen.

Desde ese momento, y debido a la frecuencia con la que esas manifestaciones se realizaban, se le empezó a llamar Praza Roxa, en alusión al término "Roxos" con el que se identificaba a los manifestantes y a todo aquel opuesto al régimen. Con el paso del tiempo, el nombre cogió tal aceptación que hoy es ya oficial el nombre de Praza Roxa.