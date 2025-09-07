Procesiones marianas y festejos en los barrios de Santiago para despedir el verano
La Virxe da Mercé y la Peregrina llenaron de fervor las rúas de la capital gallega
Casas Novas y Guadalupe también honraron a la Virgen María en sus templos
El barrio de Conxo, en Santiago, se vistió este domingo de fiesta para celebrar a su patrona, Nosa Señora da Mercé, que ha vuelto a llenar de fervor las calles de la capital gallega. Aunque en esta edición no hubo verbena, puesto que no llegó a constituirse una comisión de fiestas, los vecinos del barrio no han querido que se pierda esta tradición. Así, las bombas de palenque anunciarona primera hora de la mañana el comienzo de los festejos.
La procesión partió de la iglesia del convento de las Madres Mercedarias, en el centro de Santiago. Nosa Señora da Mercé procesionó acompañada por la Banda de Música Municipal de Brión y la Asociación Cultural de Música e Baile Tradicional de Conxo. Portaron el estandarte y las cintas durante el desfile José García Asorey, Dolores Álvarez Otero y Ana García Álvarez.
Recogido el desfile en la iglesia parroquial de Conxo, tuvo lugar una eucaristía solemne. A continuación hubo una comida popular que corrió a cargo de Pulpería García, en la que participaron numerosos vecinos.
Los vecinos que se han puesto al frente de la fiesta quieren agradecer la colaboración de todas aquellas personas, empresas y entidades que con sus donaciones, apoyo y participación han hecho posible que se pudiese llevar a cabo la procesión en honor a la patrona del barrio de Conxo, en especial a Mónica Martínez, «filla do Carrana».
De esta manera se ha despedido el primer fin de semana de septiembre, muy festivo en Santiago, puesto que además de las fiestas de Conxo, también hubo festejos en los barrios de Guadalupe, Casas Novas y la Virgen Peregrina, que también procesionó por las calles del casco histórico.
