Quejas de los vecinos de la rúa Carretas de Santiago por la actitud incívica de algunos turistas

Vecinos de la rúa Carretas, en Santiago, acaban de convocar una reunión para tratar de solucionar el problema de convivencia que sufren cada verano debido al comportamiento incívico de algunos turistas. «Levamos anos soportando unha situación molesta, irritante e mesmo insufrible: durante todo o día temos que aturar berros e cantos na rúa e nas terrazas dos bares, bicicletas que bloquean as portas das nosas casas ou que circulan sen xeito por unha zona exclusiva para peóns», indican en la circular enviada a todos los residentes. «As persoas que residimos na rúa temos dereito a descansar, traballar, desconectar e vivir nos nosos fogares», apuntan en la nota.

Los vecinos de Carretas explican que «as iniciativas individuais non dan resultado: nin a hostalaría nin a Policía Local atenden as nosas queixas; por iso é o momento de facer algo conxuntamente». Quieren organizarse para hacer frente a la situación. La primera reunión se celebrará el 18 de septiembre, a las 20.30 horas, en la cafetería Santa Isabel, en Galeras.

Los afectados están respaldados por la Asociación de Vecinos Fonseca, del casco histórico. En conversación con este medio, su presidente, Roberto Almuíña, manifiesta su total apoyo a los residentes en Carretas y apunta que estarán «acompañados» por la asociación en el proceso que inician. «Non é normal que ocorran estas cousas nunha rúa que está a cincuenta metros das instalacións da Policía Local. As pedras da rúa están negras da suciedade e vense continuamente comportamentos incívicos», señala Almuíña, que sostiene que «quizais sería convinte que a Oficina do Peregrino abra o acceso pola rúa García-Sabell e a través do xardín».

Desde la Catedral indican que desde que se mejoró el sistema de entrega de la Compostela, ya no hay colas en el exterior. Y los peregrinos disponen del jardín».