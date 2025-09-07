Raxoi busca atajar la falta de limpieza con sanciones a Urbaser y a vecinos incívicos

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, situaba el pasado lunes entre sus prioridades para este curso mejorar el mantenimiento diario de la ciudad. En ese capítulo entran los servicios de limpieza y recogida de basura, que han sido blanco de las críticas en las últimas semanas por la sensación de suciedad que transmiten algunas calles. Ante ello, Raxoi se ha propuesto reforzar el servicio o realizar una campaña de sensibilización entre la ciudadanía, pero también trata de atajar el problema por la vía sancionadora. De este modo, se ha iniciado un nuevo expediente contra Urbaser, la empresa concesionaria, por sus incumplimientos, al mismo tiempo que el Concello tramita 19 multas por infracciones de ciudadanos por depositar la basura fuera del horario o de los lugares establecidos.

El expediente a Urbaser es el segundo en este mandato. En abril de 2024, Raxoi impuso una penalización a la empresa de 14.020 euros debido a incumplimientos de las condiciones establecidas en los pliegos. Además, la concesión, en vigor desde 2022, contempla la realización de auditorías mensuales en base a las que el Concello restó de las facturas 199.420 euros en 2023 y 75.779 euros en los primeros meses de 2024. El motivo de estas sanciones fueron «déficits de persoal y también de material», según explicó en aquel momento la alcaldesa.

La falta de personal, un problema recurrente

La falta de personal en la prestación del servicio es, por lo tanto, una constante. Según explica a este diario el presidente del comité de empresa de Urbaser, Ricardo Méndez, en la actualidad la concesionaria opera sin cubrir la ausencia de 27 trabajadores por bajas o vacaciones de los alrededor de 150 que conforman la plantilla. Méndez refiere que «fixemos os nosos cálculos, porque a empresa tarda bastante cando lle solicitas esa información. Calculamos aproximadamente sobre 33 baixas, e cubertas só están 11, polo tanto, son 22 persoas que non están traballando. Despois tamén temos 14 persoas de vacacións e tan só se contratan para a substitución a 9».

En consecuencia, los trabajadores achacan la falta de limpieza en las calles a la falta de personal. Méndez indica que «antes facíamos unha determinada zona, agora cárgannos con dúas», con lo que «non te podes parar a limpar coma antes». En la recogida, el representante de los trabajadores indica que se han retirado efectivos tanto en los camiones de carga trasera como en los de carga lateral, con lo que «os desbordes non hai quen os meta dentro» y el personal «está sobrecargado de traballo».

En este punto, a Méndez no le resulta sorprendente la apertura de un nuevo expediente porque Urbaser «non saca todo o que deberían de sacar á rúa». Así, pone como ejemplo que «o lavacontenedores sae en días esporádicos» o que «as varredoras de noite apenas saen». Por todo ello, considera que la solución pasaría por «aumentar o persoal».

Castigo al incivismo

En lo que respecta a los usuarios, Raxoi también trata de combatir el incivismo de los que arrojan la basura en cualquier sitio o a cualquier hora imponiendo multas. En este momento, fuentes municipales explican que están en diferentes fases de tramitación un total de 19 sanciones por incumplimientos de la ordenanza en vigor.

Desde el Concello señalan que existe cierta «complexidade» para castigar estos comportamientos porque es necesario pillar in fraganti al infractor o encontrar entre la basura algún elemento que lo identifique. En cualquier caso, se está realizando un «esforzo extra de control». Las penalizaciones oscilan entre los 750 euros en los casos leves y los 3.000 euros en los más graves.

De todos modos, Sanmartín aseguró esta semana que este sería el «último recurso» y que su preferencia es la sensibilización, para lo que pondrá en marcha una campaña de concienciación en las próximas semanas. Además, buscará fórmulas para reforzar el servicio, como la utilización de parte de lo recaudado con la tasa turística cuando empiece a aplicarse.