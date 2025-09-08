Balance desigual de la limitación horaria a las funerarias en el CHUS

Cumplido un mes de la puesta en marcha de la normativa que restringe a las funerarias el horario de recogida de pacientes fallecidos en alguno de los hospitales del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago -al igual que la regulación ya establecida en otras áreas sanitarias como Vigo y Ourense-, la medida va asentándose, si bien la acogida está siendo desigual dependiendo de a quién se le pregunte. Y es que si bien esta iniciativa por parte del CHUS pretende «respectar a intimidade das familias que están a vivir un momento tan delicado e facilitarlles un entorno tranquilo e privado», además de «garantir o benestar de todos os usuarios hospitalizados», lo cierto es que también hay quien opina que supone un retraso en todo el procedimiento y quien va más allá y critica la obligatoriedad de que «si tu familiar se muere entre las 00:00 y las 07:00 horas de la mañana, la funeraria no se lo puede llevar al tanatorio y prepararlo para el velatorio y el entierro; tiene que quedarse en un depósito, y eso es muy duro para los que hemos tenido que pasar por ello», asegura a EL CORREO GALLEGO el familiar de un paciente fallecido en agosto en el Provincial de Santiago y que prefiere no identificarse.

Explica que «nos dolió en el alma tener que despedirnos y saber que no iba a la funeraria, sino a un depósito», y añade que «cuando pudieron recogerlo, había varias funerarias haciendo cola para las entregas», tras la entrada en vigor de una regulación para la que desde el CHUS afirman que previamente la subdirección de Humanización e Atención á Cidadanía del área sanitaria mantuvo «varias reunións co representante da Asociación Provincial de Funerarias da Coruña para informar e mostrar toda colaboración, e coa que está en contacto permanente para facer o seguimento do procedemento».

Disconformes con esta medida se posicionan algunas pequeñas empresas de la comarca del Barbanza, Deza y Santiago, que prefieren que no se les identifique, pero que dicen no entender esa limitación horaria. Desde el Deza, para la representante de una funeraria el balance es negativo porque «ayer mismo tuvimos un retraso de más de tres horas en la recogida de un cadáver, y eso antes no nos había pasado nunca». Señala que «las familias se sienten molestas por estos retrasos», y plantea «qué sucede si nos avisan a las 22:00 horas de un fallecimiento, llegamos al hospital a las 23:00 y entre papeleos y demás a las 00:00 horas no está listo, esperamos toda la noche o nos vamos y volvemos?».

Sin embargo, desde la funeraria Apóstol Santiago uno de sus representantes indica que «ninguna familia nos ha trasladado alguna queja al respecto; es más, desde el covid los tanatorios se cierran a las 23:00 horas, con lo que a una persona que muere a las 22:30 no se le puede velar hasta el día siguiente por la mañana, y tampoco a esas horas las familias van a organizar nada o llamar al cura».

Apunta que la medida no interfiere en su actividad porque tienen personal de noche. «Puede que si vienes de fuera y no te entregan el cadáver hasta el día siguiente, te suponga un problema, pero no a nosotros». No obstante, sí ve un inconveniente «que el funerario no pueda subir a las plantas, antes íbamos a la habitación o nos metíamos en una salita y hablábamos con la familia, pero ahora hay que bajar a un despacho y esperar a que el celador te dé el certificado y, si está mal, te obliga a esperar hasta que se corrija».

Incide en que ellos acuden al hospital de madrugada para hablar con las familias cuando les informan del fallecimiento para «recoger el DNI y demás, y después ya nos encargamos de trasladar el cadáver del hospital al tanatorio», y recuerda que en otras áreas sanitarias también existe esta restricción de horario. «El 1 de septiembre tuve que ir a recoger un cadáver a Ourense y me informaron de que a las 23:00 horas cerraban».

Para una empresa de la comarca del Barbanza lo positivo de esta medida es precisamente «que haya habilitado un espacio en vez de subir a planta porque entiendo que era un poco delicado para los que están allí ver al personal de la funeraria y porque así llegamos al mortuorio y tenemos todo listo; es llegar, recoger la documentación, el cadáver y venirnos al tanatorio». Reconoce que a algunas familias les choca, pero «en general no está habiendo problemas», y destaca que, «sobre todo en Santiago está funcionando bien porque todo el personal está informado sobre la normativa y sabe llevarla a cabo, pero en Ribeira no es así, los de Urgencias nos mandan a planta cuando ya no podemos subir. No están al tanto de la normativa y no funciona nada bien», incide.

De la misma opinión sobre el espacio habilitado es el representante de otra funeraria del área de Santiago, quien afirma que «es la única ventaja que encuentro a esta medida porque por lo demás, si vas de fuera a atender a la familia y luego tienes que esperar hasta las 07:00 horas, qué haces, te vas y vuelves o esperas allí». Y añade que «en el Juan Canalejo por ejemplo no quieren ver funerarias, y lo entiendo, pero con esta medida, al final por la mañana se pueden juntar tres o cuatro coches fúnebres a la vez».

También en Santiago, y en relación con el espacio, desde una funeraria opinan que «si está ocupado, tienes que hablar con la familia en un túmulo, y eso no me parece bien», aunque afirma que en áreas como la de Vigo ya llevan tiempo con esta restricción.

En Albia aseguran que tampoco en A Coruña se puede retirar cadáveres durante la noche, y ponen el acento en que en el área sanitaria compostelana «nos han puesto unos despachos en cada centro para que no tengamos que ir a la zona de hospitalización, básicamente para que no se vea allí a los funerarios». Señalan que la limitación horaria afecta a su trabajo solo cuando «tenemos que ir allí a atender a los familiares y después a recoger al fallecido».