Una compostelana lleva la vida universitaria en Santiago a la pantalla
AGalega.gal estrena ‘Estudante 360’, programa de cinco capítulos en el que estudiantes de la USC cuentan su día a día
Cinco programas, cinco protagonistas, cinco visiones diferentes de la vida universitaria en Santiago. Esto es lo que propone Estudante 360, programa "enfocado na xuventude" dirigido por la compostelana Xulia Lomba y producido por Xurdir que acaba de aterrizar en AGalega.gal, plataforma digital de la CRTVG en la que ya se puede visualizar el primer episodio.
Un primer capítulo que protagoniza Alicia Espiñeira, estudiante del último curso de Historia de la Universidade de Santiago (USC). Ella es una de las cinco personas que acercan en este programa su día a día en la universidad como lo harían los grandes influencers.
"Queríamos deixar a xente que é totalmente anónima contar o seu día a día na universidade porque poden ser moito máis empáticos con calquera tipo de estudante. Todos os estudantes consumen a día de hoxe Instagram ou TikTok, pero non todo o que ven é a súa representación", señala a EL CORREO GALLEGO Xulia Lomba, directora del programa, que añade que los protagonistas de Estudante 360 "son perfís moi variados, algúns máis festeiros que outros, que foron seleccionados tras a realización dun casting" y que "mostran esa idea de que os estudantes non están todos os días de cañas, que ao final cada un é do seu pai e da súa nai". Idea que Lomba acerca ahora a las pantallas –tras inspirarse "no contido variado sobre diferentes actividades normais que ofrecen as redes sociais"– a través de Estudante 360.
