Conciertos de David Regueiro y Lacandona entre más propuestas de O Transistor

El pub O Transistor está ayudando a que crezca la escena musical de Santiago más allá del territorio estricto de Compostela con una programación de conciertos que anima la agenda cultural de Bertamiráns.

Conciertos

Entre lo que resta del mes de septiembre, este local tiene por delante siete conciertos, alternando la oferta matutina con la nocturna. El jueves 11 de septiembre, hay una actuación de Lacandona (21.30 horas), el domingo 14, a las 13:30 h., un show de Minguante.

Ya el jueves 18 de septiembre, toca el Trío Poché (21.30 h.). El domingo 21, el Bossa N Tres (13.30 h.). El jueves 25, Desconcerto (21.30 h.). El viernes 26, David Regueiro Gypsy Reunion (21.00 h.) y el domingo 28, Rae, Dalama & Carballido (13.30 h.).

David Regueiro Gypsy Reunion

Todas las actuaciones se hacen con formato de taquilla inversa, es decir, con libre acceso, ya que cada quien decide luego lo que paga por lo visto y escuchado

Conviene destacar ese próximo concierto de David Regueiro el viernes 26 de septiembre en O Transistor porque este guitarrista gallego domina el llamado jazz manouche o gypsy jazz. "El 90 % de la música que escucho se compuso entre 1936 y la década de los años 60", dijo a este diario en una charla previa al hablar de una carrera que suman docena y media de discos editados. De hecho, este mismo año se le ha visto actuar por Galicia (y fuera) junto al violinista galo Thomas Kretzschmar, colaboración que también muestra el video adjunto, donde Regueiro lidera un trío que completan Gonçalo Mendonça (guitarrista luso) y Juyma Estévez (contrabajo), en buena sintonía con el citado músico francés.

Es habitual escuchar a David Regueiro haciendo alguna versión del Django Reinhard (1910-1953). Este barbado músico gallego, formado en conservatorios (Ourense, Salamanca y A Coruña) y universidades (Complutense de Madrid, Salamanca y Royal Holloway de Londres), toca JWC Guitars, hechas a mano en Gran Bretaña.

En el formato llamado David Regueiro Gypsy Reunion, actúa junto a Ismael Cabaleiro (violín) y los mencionados Mendonça a la guitarra y Estévez al contrabajo. Además, el 25 de septiembre tocan en el pub Casa das Crechas, en Santiago (dentro del festival Maré, a las 23.00 h.) y el 27 en Vigo (casa de Arriba; 21.30 h.)

Situado en la Rúa Pedregal 4 (portal 7, bajo) de Bertamiráns, en fechas recientes, tocaron en este local: TAZ, el pasado día 7; y Valentín Dacova, el 4 de este mismo mes, parte de una programación que va ganando eco.