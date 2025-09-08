La defensa de la dignidad de la persona, en el centro del Festival Intercultural de Santiago
Diez comunidades hispanoamericanas y africanas se dieron cita ayer en la Alameda para compartir gastronomía, música y danzas
El Paseo de la Alameda de Santiago acogió ayer una nueva edición del Festival Intercultural, en el que se pudo degustar la gastronomía, así como conocer la música y las danzas típicas de diez comunidades hispanoamericanas y africanas. La cita fue una vez más todo un éxito. «O conxunto da Corporación municipal está de acordo en que hai que avanzar nestas políticas que significan algo que entendemos que é un dereito, que coa dignidade das persoas non se negocia, que os pobos teñen dereito a establecerse e a vivir nos lugares e que as administracións públicas o que temos que facer é facilitar as condicións e favorecer que poida haber xustamente esa integración», manifestó la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en la inauguración.
El festival contó con la representación de comunidades procedentes de Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela –las que ya llevan participando desde la primera edición–, sumándose, además, comunidades originarias de otros países de América Latina como Argentina, Brasil y Chile y también de África, contando con la representación de Senegal, Mali y Gambia. Cada participante contó con un puesto adornado con los colores de la bandera del país y con platos de comida típicos.
- Raxoi sostiene que Ryanair no deja Santiago solo por la subida de tasas: 'As rutas daban beneficios; os avións ían e viñan cheos
- Nova residencia universitaria no corazón histórico
- Quejas de los vecinos de la rúa Carretas de Santiago por la actitud incívica de algunos turistas
- Vueling e Iberia valorarán reforzar su oferta en Lavacolla y Volotea estudia la oportunidad
- El 30 % de las viviendas que se subastan en Santiago no encuentran comprador
- ¿Qué rutas perderá Santiago tras el cierre de la base de Ryanair en el aeropuerto y cuáles son las alternativas?
- Sanmartín tratará de que operen en Lavacolla nuevas compañías aéreas
- Indignación entre el personal de Ryanair en Santiago: «No nos dan ningún detalle sobre nuestro futuro»