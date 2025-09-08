Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La defensa de la dignidad de la persona, en el centro del Festival Intercultural de Santiago

Diez comunidades hispanoamericanas y africanas se dieron cita ayer en la Alameda para compartir gastronomía, música y danzas

Puestos de Colombia y Venezuela en el Festival Intercultural, este domingo en la Alameda.

Puestos de Colombia y Venezuela en el Festival Intercultural, este domingo en la Alameda. / Jesús Prieto

Arturo Reboyras

Arturo Reboyras

Santiago

El Paseo de la Alameda de Santiago acogió ayer una nueva edición del Festival Intercultural, en el que se pudo degustar la gastronomía, así como conocer la música y las danzas típicas de diez comunidades hispanoamericanas y africanas. La cita fue una vez más todo un éxito. «O conxunto da Corporación municipal está de acordo en que hai que avanzar nestas políticas que significan algo que entendemos que é un dereito, que coa dignidade das persoas non se negocia, que os pobos teñen dereito a establecerse e a vivir nos lugares e que as administracións públicas o que temos que facer é facilitar as condicións e favorecer que poida haber xustamente esa integración», manifestó la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en la inauguración.

Castro, Rubio,Sanmartín, Otero y Rozas, ayer.

Castro, Rubio,Sanmartín, Otero y Rozas, ayer. / Jesús Prieto

El festival contó con la representación de comunidades procedentes de Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela –las que ya llevan participando desde la primera edición–, sumándose, además, comunidades originarias de otros países de América Latina como Argentina, Brasil y Chile y también de África, contando con la representación de Senegal, Mali y Gambia. Cada participante contó con un puesto adornado con los colores de la bandera del país y con platos de comida típicos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents