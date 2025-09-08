Goretti Sanmartín, orgullosa dunha xestión «solvente e de interese público»
A alcaldesa reivindica fronte á oposición a muda do modelo de xestión dos buses urbanos, a implantación da taxa turística e o traballo para conseguir a declaración de zona tensionada
O goberno de Goretti Sanmartín responde ás críticas da oposición, publicadas neste diario, en referencia sobre todo a vivenda, transporte, limpeza e xestión, e asegura que a coalición de BNG e Compostela Aberta conforma un executivo «solvente que se move polas coordenadas do interese público», e que a estas alturas da lexislatura desenvolveu os seus compromisos electorais nunha proporción acorde ao tempo transcorrido dende a investidura da alcaldesa nacionalista en 2023.
Un deses compromisos das forzas progresistas, o que o líder do PP Borja Verea define como coalición tripartita de BNG, CA e PSOE, ten que ver coa xestión do turismo na cidade, sexa taxa turística, sexan VUT (vivendas de uso turístico). «A taxa turística en Compostela xa é unha realidade, a regulación dos pisos turísticos tamén» din dende o Goberno local, para engadir que se avanzou noutras cuestións enquistadas no Concello, como é a parcela de Peleteiro. «O desbloqueo de Peleteiro xa é unha realidade, mesmo a ministra de Vivenda referendou o seu compromiso publicamente no Pazo de Raxoi». Un compromiso que o PSOE local reivindica como propio.
Empresa pública de vivenda
O Goberno municipal responde aos requerimentos da oposición en canto a vivenda, e particularmente á creación dunha empresa municipal para esta materia achacándolle ao PP que «liquidou a empresa pública de vivenda que xa existía e pide agora a creación dunha nova», e aponlle que dende 2023 está «instalado na campaña electoral» e recorre á Xunta para facer oposición.
O executivo de Goretti Sanmartín responde ao partido maioritario da oposición en materia de vivenda lembrándolle que «tardamos máis dun ano en convencelos de que era preciso crear un imposto de estadía turística e puxo paus nas rodas até o punto de se negar a recadalo a Axencia Tributaria Galega». O Goberno local insiste en achacarlle ao PP de Borja Verea que o seu partido «fixo deixación de funcións en materia de vivenda» para entorpecer a declaración de zona tensionada «pese a que os datos do IGVS –Instituto Galego de Vivenda e Solo– recoñecen que Santiago reúne os requisitos».
Tamén responde o executivo aos seus aliados para sacar adiante os orzamentos, os edís socialistas, agora divididos entre PSOE e non adscritos, que reivindican a resolución da problemática da parcela de Peleteiro como propia. «Din que houbo tempo abondo para solucionar cuestións que non foron quen de solucionar, Bugallo comprometeuse a resolver o tema de Peleteiro en tres meses e foi este goberno quen o solucionou».
Transporte urbano
O contrato dos buses urbanos é outro dos lastres que arrastra a capital galega. Pendente de renovación, o Goberno bipartito decidiu mudar o modelo de xestión e pasar de concesión a servizos, pero a oposición achaca a demora en licitar o novo contrato. «Estamos ante un dos contratos máis complexos do concello», di o goberno desta licitación que ronda os 140 millóns de euros.
«Este contrato é sen ningunha dúbida unha das prioridades deste goberno, non se deixou de traballar neste contrato que o goberno ao que pertencía o edil Gonzalo Muíños non logrou licitar con solidez». O executivo de Goretti Sanmartín reafírmase na decisión de mudar o modelo de contrato porque «a fórmula concesional quedou demostrado que non era a correcta».
Herdanza de proxectos do mandato anterior
O Goberno local tamén responde a PSOE e non adscritos, os seus aliados neste mandato, ante o reclamo de vivir dos proxectos socialistas, como reivindica o edil Sindo Guinarte, mentres o ex edil do PSOE Gonzalo Muíños alaba o feito de que non se deixasen a súas propostas sen concluír. O executivo defende que «é irresponsable botar abaixo actuacións previstas» e reafírmase en que xestiona actuacións «que non tiveron o impulso suficiente», como as obras de García Lorca, unha obra que houbo que actualizar e reiniciar».
