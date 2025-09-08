El grupo compostelano The Homens se reúne para el Psicotroita 2025

El grupo compostelano de power pop The Homens se reúne de nuevo para tocar en el festival Psicotroita 2025 el sábado 27 de septiembre en el Paseo do Carboeiro (Sigüeiro). The Homens, trío formado por Roi Fernández (Le Roi; batería), Xaquín López González (Xocas , batería) y Martiño Suárez (Martin Wu; voz y guitarra), no han vuelto a tocar desde su último concierto en el año 2015 en la sala Capitol.

De esta forma, su regreso rompe diez años de silencio y abre la duda de si será una vuelta puntual o con trazas de continuidad, algo que despejará el nivel que ofrezcan en vivo y la respuesta del público en esta cita de entrada libre.

El festival Psicotroita contará además con The High Learys! (banda de Australia fan del pop de los 60) y Playa Nudista (grupo argentino con ecos de surf que abrió los conciertos de Carolina Durante en Buenos Aires).