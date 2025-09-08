De una licencia VTC a la Malatesta: una veintena de negocios buscan cambiar de manos en Santiago

No siempre se entiende el pulso de una ciudad por lo que abre, sino por lo que busca continuar. Es lo que muestran portales como Idealista o Milanuncios, donde alrededor de una veintena de negocios de Santiago aparecen en traspaso.

El listado funciona como retrato indirecto de una Compostela en cambio. En él, la hostelería sigue marcando el ritmo, la estética gana peso y servicios como las lavanderías o las licencias VTC confirman el impacto del turismo en el día a día.

¿Qué es un traspaso?

El traspaso de un negocio consiste en ceder la gestión y el uso de un local ya en funcionamiento a otra persona o empresa, normalmente a cambio de una cantidad económica.

Para el nuevo propietario supone acceder a una clientela consolidada, una ubicación y una licencia en regla; para quien lo deja, suele ser una vía de salida ante la jubilación, un cambio de actividad o la falta de rentabilidad.

La hostelería, señal de identidad

La mayor parte de los anuncios publicados online pertenecen a la hostelería, sector que continúa siendo una de las señales de identidad de Santiago. Son varios los bares, restaurantes y cafeterías que buscan ser traspasados, reflejando tanto la alta rotación de este tipo de negocios como su constante demanda.

Entre los anuncios figura el restaurante La Tacita en la rúa do Hórreo, 31, en el barrio del Ensanche-Sar, que se ofrece en traspaso por 100.000 euros con un alquiler mensual de 500 euros. En el Casco Histórico, en la rúa da Raíña, aparece otro local de hostelería en traspaso por 155.000 euros, pero una renta de 3.780 euros al mes, cifras que muestran una gran diferencia de precios según los metros cuadrados y la localización del establecimiento.

Estética y bienestar en expansión

Junto a la hostelería, el sector de la estética y la imagen personal es de los sectores con más traspasos. Este crecimiento responde a una demanda estable de servicios de cuidado personal, que resiste mejor que otros la competencia en línea.

En el Ensanche, un centro estético en la calle Ramón Cabanillas se oferta por 17.900 euros, con un alquiler de 560 euros mensuales. En la plaza de Nuestra Señora de la Merced, en Conxo, una peluquería busca nuevo propietario por 39.000 euros, con un alquiler de 1.000 euros al mes. El anuncio más elevado es el de un centro estético en la plaza Roja, también en el Ensanche, que pide 110.000 euros de traspaso y un alquiler de 1.200 euros.

La Malatesta, un símbolo en venta

Entre los anuncios destaca la Sala Malatesta, situada en la rúa de San Lourenzo. El local fue antes la histórica Sala Nasa, referente cultural hasta su polémico cierre en 2011 por discrepancias con el Concello y cuestiones de licencia.

Como Malatesta, mantuvo la actividad hasta cerrar a principios de este año por problemas acústicos. Su traspaso ilustra las dificultades del ocio nocturno en Compostela, atrapado entre las demandas de oferta cultural y las exigencias de la convivencia vecinal.

La Sala Malatesta aparece como discoteca en traspaso por tan solo 10 euros, aunque el alquiler mensual es de 2.000.

La Sala Malatesta de Santiago se traspasa por 10€ y un alquiler mensual de 2.000€ / ECG

De los vehículos con conductor a las lavanderías

Entre los traspasos en línea se incluyen negocios diversos: una licencia VTC por 60.000€, en el centro de un debate que enfrenta al sector del taxi con las nuevas plataformas de movilidad; un estanco por 120.000€, una tienda de ropa por 35.000€ y 1.400€ al mes y otra de accesorios para móviles en el Ensanche por 19.000€. También aparece una lavandería en el Camino Francés, ejemplo de un servicio cada vez más demandado por peregrinos y turistas.

Un mapa comercial en transición

Los traspasos no solo implican un cambio de manos: también funcionan como termómetro económico y social. En Compostela aparecen nuevos hábitos que forman parte ya de un mercado en el que conviven cada vez menos negocios históricos con propuestas adaptadas a la vida urbana acelerada y a la creciente presencia turística en la ciudad.