El maquinista del Alvia que descarriló en Angrois se sincera en Salvados :"Quiero que se sepa todo, que haya justicia"

"Aparecía mi nombre y mis apellidos completos. Las fotos... No me había bajado del Alvia y ya estaba todo en la prensa. ¿Quién filtró todo eso?", se cuestiona Francisco José Garzón Amo, el maquinista del tren que descarriló en Angrois el 24 de julio de 2013, que costó la vida a 80 personas y 144 resultaron heridas, en el avance de Salvados.

Y es que, el próximo domingo el maquinista se sentará con Gonzo y contará su versión en el conocido programa de reportajes de actualidad de laSexta. Junto a él, y según se puede apreciar en el avance compartido en redes sociales por el programa, también estarán presentes algunos de los supervivientes del mayor accidente ferroviario de Galicia y uno de los peores de la historia de España.

"Que estaban a por mí"

En el avance el maquinista rememora cómo fue el momento del accidente con datos que ya trascendieron en su momento: el accidente se produjo en una curva de 80, en la que el tren "iría a 200 o así". "El batacazo fue bestial", continúa el maquinista.

"Pensé que estaba todo el mundo muerto", cuenta una de las supervivientes. "Los he matado a todos", confiesa por su parte el maquinista.

"De la estación de Angrois al hospital fuiste en coche patrulla. ¿No te atendió nadie antes?", cuestiona Gonzo. Ante la negativa del maquinista le pregunta: "¿Qué es lo que piensas?". "Que estaban a por mí", contesta tajantemente Francisco José Garzón.

Por su parte, varios de los supervivientes del trágico accidente apuntan a otras razones. "Evidentemente, había un interés económico de no perder contratos de alta velocidad (...) Los dos grandes partidos tuvieron que ver en esto", relata una de ellos. "Había retrasos. ¿Qué se decide? Se decide inmediatamente desconectar el sistema de seguridad", apunta otro.

"¿Por qué ahora?"

"No ha salido prácticamente nada en los medios en todos estos años. ¿Por qué ahora?", cuestiona Gonzo al maquinista por querer hablar cuando ya pasaron más de 12 años del accidente.

El maquinista explica que lo hace por las víctimas y que "no tengo miedo a nada. Tengo la conciencia tranquila (..) Quiero que se sepa todo. Que haya justicia", finaliza.

La entrevista de Gonzo al maquinista podrá verse el domingo 14 de septiembre a partir de las 21.25 horas en laSexta.

Sentencia del Caso Alvia

El accidente ocurrió el 24 de julio de 2013 en Angrois, cuando el tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol descarriló en una curva a una velocidad excesiva. La sentencia llegó un par de días después de que se cumplieran once años del accidente, el 26 de julio de 2024.

Firmada por la jueza María Elena Fernández Currás, se sentenció al maquinista y al director de Seguridad de ADIF en aquel momento, Andrés Cortabitarte, a dos años y medio de prisión por homicidio y lesiones por imprudencia grave; así como a cuatro años y medio de inhabilitación profesional.