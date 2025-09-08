La nueva estación depuradora empezará a tratar las aguas de Santiago a final de mes

Más de un año y medio después de arrancar las obras para construir la nueva Estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Santiago, su entrada en funcionamiento está a punto de convertirse en realidad. El pasado mes de abril, la presidenta de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), Rosa Cobo, explicó que la previsión era alcanzar en verano el 50 % de ejecución y que la planta pudiera operar con la misma capacidad que la actual, lo que supone el tratamiento de un caudal medio de 52.000 metros cúbicos diarios. Según confirman fuentes de Acuaes a este diario, los plazos se están cumpliendo, con lo que a finales de este mes se empezará a meter agua a tratar en las nuevas instalaciones, finalizando la primera fase de los trabajos.

Las fuentes consultadas detallan que en la actualidad los operarios están conectando eléctricamente los equipos necesarios para poder realizar el trasvase desde las antiguas instalaciones. En la segunda quincena está previsto realizar las pruebas preoperacionales y las comprobaciones eléctricas y de control con el objetivo de poner en marcha la EDAR antes de que termine septiembre. El desarrollo de los trabajos está planteado de manera que no dejen de tratarse las aguas en ningún momento.

Adelanto de la segunda fase

La finalización de la fase uno, con la puesta en marcha de la nueva depuradora, permitirá avanzar en la fase dos, que se ha adelantado a lo previsto y ya se ha iniciado durante el verano. Desde Acuaes, sociedad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, explican que en julio se llevó a cabo una actuación en la actual EDAR que permitió demoler una parte de las instalaciones existentes –las de decantación primaria– para habilitar una zona donde iniciar alguno de los elementos de la fase dos. Gracias a ello se ha ejecutado en agosto la excavación del reactor biológico de membranas (MBR) y ya se está iniciando el armado de las losas. Con todo ello, se mantiene la previsión de terminar la actuación en agosto de 2026.

La tecnología de tratamiento de membranas es precisamente una de las claves de la nueva depuradora, que será la primera de Galicia en contar con ella. Su aplicación posibilita que el agua, una vez filtrada salga con mayor calidad. La instalación permitirá, además, eliminar el nitrógeno y el fósforo, algo que hasta ahora no sucedía. La mejora en el tratamiento de los lodos o el sistema de biofiltros para eliminar olores son otras de las caracterísitcas destacables de la infraestructura.

Mayor capacidad

En cuanto a su capacidad, se estima que al completarse, la depuradora pueda tratar un caudal medio de 64.800 m3/día para una población de 205.000 habitantes equivalentes actuales y un crecimiento hasta los 277.000 futuros. La planta permitirá además solucionar los problemas de capacidad y obsolescencia técnica que presenta la actual depuradora y eliminar los vertidos contaminantes al río Sar. La instalación actual no es apta para tratar todas las aguas que salen de las tuberías de los edificios compostelanos y en la red subterránea se mezclan con las pluviales. Muchos días, hasta la mitad se vierten directamente al Sar sin ningún tipo de filtro que elimine los contaminantes.

La inversión en la actuación alcanza los 60 millones de euros, cofinanciados en un 80% con fondos Next Generation de la Unión Europea, mientras que la Xunta de Galicia aporta 10,8 millones de euros y el resto corre a cargo de Raxoi. En paralelo a las obras de la EDAR, se está trabajando en la acometida de una línea eléctrica de media tensión de 2,5 kilómetros y trazado soterrado que proporcionará la máxima seguridad de funcionamiento y minimizará el impacto visual y las molestias al entorno. El coste es de 1,9 millones de euros y su finalización se estima para el mes de diciembre.

Menos de un año para culminar un proyecto esperado durante tres décadas Con la puesta en funcionamiento al 100 % de la nueva EDAR, prevista para agosto de 2026, la capital gallega cerrará un ciclo de casi 30 años de espera por una actuación clave en materia de infraestructuras. El proyecto se remonta a la década de los 90, cuando una directiva europea obligó a las localidades de más de 15.000 habitantes a tener un sistema de depuración de aguas residuales antes del año 2000. La capital gallega no cumplió con esta normativa comunitaria, del mismo modo que tampoco lo hicieron otras 38 localidades españolas. En consecuencia, España fue sancionada en el año 2011 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Posteriormente la multa se congeló al introducirse alguna mejora en la planta de A Silvouta. Durante este periodo, en Santiago se estuvieron barajando diferentes opciones para la nueva planta. Durante el mandato socialista de 2007 a 2011 se apostaba por construirla en las inmediaciones de la actual en A Silvouta, pero durante el gobierno del PP se decidió cambiarla a O Souto. Finalmente, durante el mandato de Compostela Aberta, la balanza se acabó decantando hacia el emplazamiento actual. Con el lugar decidido, las obras tardaron en arrancar más de lo previsto, ya que la adjudicataria renunció al proyecto en julio de 2023 alegando sobrecostes y fue necesario volver a arrancar la licitación. Si todo marcha según lo planeado, en menos de un año culminará por fin un proceso que se ha prolongado durante tres décadas.

