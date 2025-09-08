Nueva emergencia médica en el aeropuerto de Santiago: UGT denuncia que no había servicio de enfermería

Una nueva emergencia médica ha vuelto a hacer sonar las alarmar en el aeropuerto de Santiago. Ocurrió este domingo a primera hora de la mañana, cuando un hombre se sintió indispuesto en la puerta de embarque. El pasajero estaba a punto de subirse al vuelo de Vueling 6367 destino a Sevilla cuando se encontró mal. El personal de tierra y otros viajeros trataron de ayudarle en todo momento. Pero la indignación afloró cuando se supo que en ese momento no había personal del servicio de enfermería en la terminal, denunian desde UGT.

El sindicato ya alzó la voz a finales de agosto cuando el personal sanitario de Aena "no se presentó en la puerta del avión en cuyo interior había un niño asfixiándose", que finalmente tuvo que ser traslado en taxi al hospital.

Sobre este incidente, Aena aseguró que «en todo momento se garantizó la atención adecuada». Al respecto, apuntilló que tras el regreso de la aeronave a la terminal, «el menor fue atendido por personal sanitario de Aena y siguiendo los protocolos establecidos, se activó la ambulancia del Sergas, aunque una vez en el aeropuerto se valoró su estado y no se consideró necesario su traslado a un centro sanitario».

UGT ha denunciado ambos incidentes y señala que el servicio de enfermería en el aeropuerto «no está operativo las 24 horas del día, sino que hay una enfermera que trabaja por turno, a veces está por la mañana y otras veces por la tarde, pero el servicio no cubre la totalidad del horario de apertura del aeropuerto, que son las 24 horas».

Aena responde que la atención primaria de urgencia y el transporte sanitario de urgencia «están garantizados» en virtud de lo previsto en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.