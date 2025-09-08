O curso escolar arranca en Santiago: queixas das familias ante a falta de profesorado especialista
Monte dos Postes e López Ferreiro reclaman máis docentes de Audición e Linguaxe e de Pedagoxía Terapéutica para atender a alumnado con necesidades especiais
Os colexios de Santiago recibiron esta mañá aos seus alumnos e alumnas con motivo do inicio dun novo curso escolar, marcado un ano máis polas queixas das familias ante a falta de profesorado especialista. Unha situación que sofren no López Ferreiro e no Monte dos Postes, onde se celebrou unha concentración de nais e pais ás portas do centro, para reclamar máis docentes de Audición e Linguaxe (AL) e de Pedagoxía Terapéutica (PT).
«Hai 16 nenos e nenas en situación moi grave, con TEA, autismo ou dificultades importantes de visión», comenta a EL CORREO GALLEGO Marta Abal, presidenta da Anpa do Monte dos Postes, onde hai 1 profesor de PT e 1 e medio de AL, compartido con Fontiñas. Isto supón que os recursos son menos que os do ano pasado, cando dispoñían de tres PTe 1 AL e medio. Por iso, Abal asegurou que o profesorado «vai ter que poñer a estos alumnos nunha esquina» sen poder prestarlle a «atención necesaria».
No López Ferreiro hai matriculados 32 nenos con necesidades especiais, unha cifra «superior» á do curso pasado. A directora do centro, Rosa E. Suárez Veiga, considera que «sería necesario contar con dous docentes de AL e dous de PT», cando tan só dispoñen de dous profesores de PT e un só de AL (definitivo no centro). Ademais de non incorporarse ao centro ningún docente especialista, Suárez conta que recibiron «unha compañeira de Primaria a media xornada sen solicitalo». Ante esta situación indica que teñen contemplado «tomar medidas de visibilización».
A estas reivindicacións sumouse a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, quen na súa visita ao CEIP das Fontiñas acompañada da concelleira de Educación, Míriam Louzao, manifestou que «a Xunta de Galicia debe atender estas demandas e conseguir que existan todos os reforzos de profesorado que sexan necesarios para que o curso se desenvolva con normalidade e calidade».
Na súa intervención, Sanmartín recordou as obras de conservación e mantemento levadas a cabo durante os meses de verán nos centros educativos da cidade, ás cales se destinou unha inversión de 300.000 euros. Entre elas citou o pintado do edificio de Primaria en As Fontiñas, a mellora da cuberta do Quiroga Palacios ou a intervención na pista do Lamas de Abade «que se está rematando nestes momentos».
Por outra banda, a alcaldesa destacou a posta a disposición do servizo de comedor nas tres escolas do rural, o cal repercute nun incremento do número de alumnado. Trátase das situadas en Marrozos, O Eixo e Laraño. Nesta última, onde se estableceu un parque infantil de caucho e unhas hortas con 125.000 euros, estivo a alcaldesa pola mañá. «Nas tres escolas hai nenos e nenas que fan uso do comedor e agardamos que se vaian apuntando máis ao servizo», manifestou. O total de matrículas en Laraño ascende a 18, no Eixo son 15 -case o dobre que no curso pasado- e en Marrozos, oito. Neste punto Sanmartín asegurou que «se está a traballar» no modelo de cociña central para o resto dos colexios públicos de Santiago.
Pola súa banda, o director do CEIP das Fontiñas, Samuel Busto asegurou que se tratou dun comezo de curso «sin novidades» no que empregarán o modelo híbrido de E-Dixgal. «Hai tres asignaturas nas que tamén se empregará o libro de texto e no resto só o ordenador», sinala.
Este centro xa conta con todo o profesorado incorporado. «A dotación de profesorado de atención á diversidade é axeitada», incidiu.
En referencia ao déficit de profesorado especialista, a presidenta de Fanpa Compostela, Esther Martínez, considerou que «un ensino de calidade pasa por ter os recursos humanos necesarios para poder dar a atención educativa que cada alumno e alumna necesita en función das súas circunstancias».
Tamén aproveitou para mostrar a satisfación pola posta en marcha dos comedores das tres escolas unitarias, «as cales son esencias para o país e para manter a educación no rural e a poboación». O obxectivo, en palabras de Martínez, é que «formen parte do modelo de cociña central que agardamos que arranque o vindeiro curso».
Recordou asimesmo que enriba da mesa está o reto da lingua galega, que «xoga un papel esencial da nosa cultura» polo que as escolas, familias e comunidade educativa son «fundamentais para revertir a situación na que nos atopamos». Sobre a Lei de Educación Dixital de Galicia agardarán para comprobar «se vai supoñer un punto de inflexión no que é o modelo de dixitalización e uso de tecnoloxías e se se camiña cara unha formación máis completa na competencia dixital do alumnado coa visión máis crítica do seu uso».
Ante a preocupación das familias sobre o uso de E-Dixgal, Martínez anunciou que dende a Federación de Anpas Compostela están pensando en organizar unhas xornadas para abordar a cuestión dos móbiles na adolescencia. «Temos que acompañar aos fillos no uso das tecnoloxías», dixo.
