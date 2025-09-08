O PP pula polo mantemento das marquesiñas do bus urbano
Villa reclama a reparación dos espazos no inicio de curso
REDACCIÓN
O edil do PP Adrián Villa solicitou este domingo ao Goberno local «a restitución» da marquesiña de Santa Isabel, na rúa Morón, logo de nove meses da súa retirada por un accidente de tráfico. «Non é de recibo que os nacionalistas tarden máis de medio ano en restituír unha marquesiña, sobre todo, tendo en conta que é un elemento moi frecuentado, ben pola súa proximidade ao complexo deportivo; e pola recollida dos escolares e dos propios veciños do barrio», explicaba este domingo o concelleiro Villa.
Para os populares é comprensible que, logo dun accidente, fose retirada polos danos que se produciron, pero «non comprendemos a demora e, neste caso, a solicitude de restitución urxe ante o inminente inicio do curso escolar e do outono». O edil aproveitou para reclamar un maior mantemento das marquesiñas da cidade, «xa que se poden apreciar diferentes danos nos cristais, nas súas estruturas e, por suposto, na limpeza destas».
Para Villa isto «é unha cuestión de mantemento básico e fundamental, pero o que é máis grave son as paradas que levan tempo reclamando a colocación destas instalacións, unha débeda histórica». Por último, os populares esixen «unha solución para a parada de autobús da rúa do Hórreo, unha das de maior afluencia de usuarios, pola proximidade á estación intermodal e que dende alí sae a liña 6A cara ao aeroporto santiagués».
- Raxoi sostiene que Ryanair no deja Santiago solo por la subida de tasas: 'As rutas daban beneficios; os avións ían e viñan cheos
- Nova residencia universitaria no corazón histórico
- Quejas de los vecinos de la rúa Carretas de Santiago por la actitud incívica de algunos turistas
- Vueling e Iberia valorarán reforzar su oferta en Lavacolla y Volotea estudia la oportunidad
- El 30 % de las viviendas que se subastan en Santiago no encuentran comprador
- ¿Qué rutas perderá Santiago tras el cierre de la base de Ryanair en el aeropuerto y cuáles son las alternativas?
- Sanmartín tratará de que operen en Lavacolla nuevas compañías aéreas
- Indignación entre el personal de Ryanair en Santiago: «No nos dan ningún detalle sobre nuestro futuro»