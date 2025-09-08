«El reto es atraer a más público a museos y exposiciones»

El trabajo de Lola Saavedra protagoniza una exposición en la galería de arte en la Fundación Araguaney-Puente de Culturas, situada en Hotel Eurostars Araguaney de Santiago. Lleva por título Ecos de terra e ritmo y puede visitarse hasta el día 20 de septiembre en horario de 12:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 horas. La muestra reúne 28 obras realizadas en diferentes formatos y técnicas sobre papel, lienzo o tabla, en formatos bien variados.

¿Qué hilo conductor destaca de esta muestra?

Esta exposición en Santiago reúne obras realizadas en los últimos veinticinco años en torno a dos líneas de trabajo fundamentalmente: el paisaje y la figura femenina en movimiento. Pero en ambas temáticas la intención no es la copia o representación de la realidad, sino la expresión de estados interiores; vitales, emocionales o espirituales.

¿Cómo va, con el paso del tiempo, la convivencia que traza la dualidad de sus obras, las hay de formato pequeño o medio y otras grandes al ser arte urbano?

Realmente yo no trabajo como artista urbana. Si destaco la intervención en esos proyectos en mi currículum es precisamente por su excepcionalidad. Me atrae mucho el formato grande y he realizado varios murales de interior, pero esos trabajos dependen de encargos. Hoy día en Galicia, como sabe, hay muchos y muy buenos artistas jóvenes especializados en este campo.

Y como docente, ¿en qué cree que distan las generaciones actuales de la suya cuando estaba en el aula como alumna?

Los adolescentes suelen ser rebeldes, y yo no era una excepción. Eso no ha cambiado. Pero la aparición de Internet, las redes sociales, el uso y el abuso generalizado del móvil, están provocando una hiperestimulación y una sobrecarga de información muy difícil de gestionar si no se tienen los recursos y la madurez necesaria. En ese sentido creo que los adolescentes de hoy enfrentan una realidad mucho más compleja.

¿Hasta qué punto mantiene hoy día los referentes creativos que tuvo en su inicio en el mundo de las artes plásticas?

Eso es algo que ha ido cambiando continuamente, aunque sí hay algunos artistas claves en la historia del arte que me siguen influyendo, como Miguel Ángel, Goya o Matisse. También admiré mucho en mis inicios a Miquel Barceló, por citar un pintor contemporáneo. Actualmente estoy más inmersa en el mundo artístico gallego, formo parte de ARGA (Asociación de artistas plásticos gallegos), y de USKoruña, un grupo de Urban sketch, y continuamente hay una interacción de influencias entre nosotros. Y también he descubierto través de internet a artistas muy interesantes como son Marie Louise Eriksen y Louise Fletcher.

¿Qué opina del clima artístico actual de la capital gallega?

Comparando con otras ciudades gallegas, en Santiago hay una oferta cultural atractiva, en general. Es una pena que permanezca cerrada A Casa da Parra, que era un espacio expositivo maravilloso, también por su enclave. El Gaiás es otro espacio interesante... El reto sería atraer a más público a los museos y exposiciones, no sólo a los más conocidos sino también a las propuestas cotidianas de la ciudad, que al fin y al cabo son las que constituyen una cultura viva y propia.

¿En qué museo del mundo le gustaría tener una obra?

Es difícil escoger, pero empezando por casa, diría el CGAC, el Reina Sofía, y, ya cruzando el charco, el MOMA (EEUU).