Santiago sigue sin ceder a la Xunta las parcelas para construir 75 pisos protegidos

Hace ya algo más de un año el Concello de Santiago anunciaba la cesión a la Xunta de suelo para que construyese vivienda protegida. Pero las parcelas prometidas todavía no han llegado a la administración autonómica. La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín aseguró esta mañana que el expediente para la cesión se «está ultimando». Las fincas permitirán levantar 75 viviendas públicas «muchísimas más que las que el Gobierno autonómico hizo en la capital desde 2009», reprochó la alcaldesa.

Sanmartín respondía así a las críticas de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, quien en una entrevista en la Cadena Ser apuntaba este fin de semana que Santiago, era hasta el momento, la única ciudad gallega que no había puesto suelo a disposición de la Xunta para levantar vivienda protegida. Martínez Allegue ya había urgido la cesión en una carta remitida al Concello de Santiago el pasado 2 de abril.

La situación de las parcelas

En junio de 2024, el Gobierno local anunció que pasaría a la administración gallega dos parcelas situadas en la zona de Volta do Castro. Pero en los últimos meses, Raxoi ha decidido sumar una nueva finca en la zona de Tras Paxonal. En las parcelas de Volta do Castro se podrían levantar 18 viviendas en cada una de ellas y en esta tercera el suelo es suficiente para albergar 54 nuevos pisos protegidos en la ciudad. Sanmartín avanzó que los expedientes están en la «fase final» y no tardará mucho la cesión del suelo.

La alcaldesa también aprovechó para reclamar a la Xunta que «participe» en la rehabilitación de inmuebles «que están en mal estado» y recordó que habló con el Gobierno gallego para desarrollar conjuntamente un programa de compra y rehabilitación de viviendas: «Ahí siempre nos encontraremos para colaborar y poder facilitar que haya más viviendas accesibles para el conjunto de la población de Santiago».

Rexistro de Soares

Sanmartín también respondió a las críticas en materia de vivienda vertidas la semana pasada por el PSOE local. La alcaldesa destacó que durante el actual mandato por «primera vez en la historia» del Ayuntamiento se ha realizado una adjudicación a través del Registro Municipal de Solares. Esta herramienta permite al Concello expropiar inmuebles en estado ruinoso para poder venderlos a través de una subasta pública y forzar su rehabilitación. Hace una semana se adjudicó el primer inmueble, situado en la rúa Espíritu Santo. «Al Partido Socialista habría que preguntarle qué hizo en anteriores mandatos», esgrimió. Otras tres edificaciones en ruinas que también forman parte de este Rexistro aún deberán esperar, pues su salida al mercado está pendiente de la resolución de un recurso judicial. Se trata de las viviendas situadas en la Praciña das Penas, 5; Loureiros, 14 y San Roque, 23. Sanmartín precisó también que el registro es una herramienta que sirve para lanzar a los propietarios la advertencia de que deben encargarse de tener «en condiciones» sus inmuebles.