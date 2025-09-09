Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adxudicada a vixilancia do estadio Vero Boque de Santiago por preto de 200.000 euros

A encargada da seguridade durante os próximos dous anos será Servicios SPR Vilanova

Estadio Municipal Vero Boquete de San Lázaro en Santiago.

Estadio Municipal Vero Boquete de San Lázaro en Santiago. / Cedida

K.M.

Santiago

O servizo de vixilancia do Estadio Municipal Vero Boquete de San Lázaro correrá a cargo de Servicios SPR Vilanova durante os dous próximos anos. A Xunta de Goberno decidiu adxudicar o contrato a esta empresa «por ser a súa a mellor oferta das admitidas no procedemento», segundo explica o propio Concello de Santiago.

A proposición económica foi de 196.105,26 € (base impoñible de 162.070,46 € máis IVE do 21% de 34.034,80 €) para dous anos coa seguinte desagregación: 2025 (3 meses), 24.513,16 €; 2026 (12 meses), 98.052,63 €, e 2027 (9 meses), 73.539,47 €.

Ofertou tamén tres cursos de formación por riba do mínimo establecido, así como unha bolsa de horas de vixilante de seguridade de 45 horas/ano, e un sistema de control presencial de persoal.

Seguimento e control do contrato

A unidade encargada do seguimento e control ordinario do contrato será o Departamento municipal de Deportes, que adscribe a este cometido ao técnico en programación deportiva Juan Carlos Garabato Rodríguez.

Desta forma, e tal e como adelantaba EL CORREO GALLEGO o sábado, o servizo no Vero Boquete deixa de estar en mans de Segursystem Europa, que anunciaba que suspendería desde o 7 de setembro a vixilancia no estadio por retrasos nos pagos por parte de Raxoi.

O novo contrato pon fin a unha complicada relación entre Concello e empresa, que xa noutras ocasións derivara en suspensións e reanudación do servizo, en agosto por exemplo coa vixilancia da UMAD.

