Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 9 de septiembre en Santiago?

Ramiro Sonzini presenta ‘El romance del Aniceto y la Francisca’

Numax ofrece hoy un pase único de El romance del Aniceto y la Francisca, de Leonardo Favio (19:45 h.), con presentación y coloquio con Ramiro Sonzini. Es un filme de 1966 en cuyo elenco están Federico Luppi, Elsa Daniel, María Vaner, Edgardo Suárez, Cacho Mendoza y Eduardo Vargas. En 1984, fue reconocida como la novena mejor película del cine argentino de todos los tiempos en una encuesta realizada por el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken.

Manuel Quiñoy, Juan Silva y Manuel Blanco, en el Tambre

ARTE. Los artistas compostelanos Juan Silva, Manuel Quiñoy y Manuel Blanco ofrecen una muestra conjunta en el Centro Empresarial do Tambre. En la apertura de ayer, estuvo Miguel Ángel Santalices, presidente del Parlamento; José Fernández Alborés, Pte. de la Asociación Área Empresarial del Tambre; Manuel Quintana, Pte. de la Real Academia, de Bellas Artes; y Manuel Nieto, coordinador de exposiciones del Tambre, entre más asistentes. Santalices felicitó a los artistas por ponerse de acuerdo para unirse como muestra de solidaridad.

Cuarto por la derecha, Santalices junto a más asistentes / cedida

Seminario sobre la conexión entre feminismo y turismo

USC. El Centro de Estudios e Investigaciones Turísticas (Cetur) colabora con el nuevo grupo motor TourGen sobre docencia en turismo con perspectiva de género en la organización del seminario Enseñando desde el feminismo en turismo: Casos aplicados, que se hace desde las 16.30 horas por medio de Microsoft Teams. Es preciso inscribirse en la web de la USC, participarán Daniela Freund, Nur Abellán Calvet, Alex Petrova y Idoia Herrero, en una sesión moderada por Inmaculada Díaz Soria.

Muestra sobre cantareiras

MÚSICA. La exposición Cantareiras, oralidad, creación y transmisión está abierta hasta el próximo domingo 28 de septiembre es una muestra producida por el Museo do Pobo Galego con motivo del homenaje del Día das Letras Galegas 2025. Es el fruto de varios meses de investigación en los fondos del proyecto de recuperación, catalogación y digitalización del Archivo del Patrimonio Oral de la Identidad del Museo, donde se expone.