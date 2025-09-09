Un agujero negro sale disparado a 50 km por segundo: primera medición desde Santiago
El IGFAE lidera una investigación publicada en 'Nature Astronomy' que abre nuevas vías para comprender las fusiones cósmicas más violentas
Como cuando un arma retrocede al disparar, la fusión de dos agujeros negros puede generar una “patada” tan poderosa que el nuevo cuerpo resultante sale disparado a gran velocidad. Esa es la imagen que mejor explica el descubrimiento de un equipo liderado por el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE), centro mixto de la USC y de la Xunta, que consiguió medir por primera vez la dirección y la velocidad de este retroceso. El estudio se basa en la onda gravitacional GW190412, registrada en 2019 por los detectores Advanced LIGO y Virgo.
Un objeto expulsado de su hogar estelar
La investigación concluye que el agujero negro resultante de esta fusión marchó a más de 50 kilómetros por segundo. Es una velocidad suficiente para que abandone cualquier cúmulo globular, esas agrupaciones de miles de estrellas que orbitan alrededor de las galaxias.
Además, los científicos han calculado los ángulos de su trayectoria respeto a la Tierra y a su eje de giro. “Forma unos 40 grados con nuestro planeta, así que no nos va a impactar”, según apunta Juan Calderón Bustillo, físico de partículas de la USC y líder del estudio.
Ciencia gallega en el mapa internacional
El trabajo, que acaba de publicarse en Nature Astronomy, demuestra que ya con los detectores actuales es posible medir estos retrocesos, sin tener que esperar a futuros proyectos espaciales como LISA, previsto para la década de 2030. El IGFAE refuerza así su papel en una de las fronteras más punteras de la física, la del estudio de las ondas gravitacionales, disciplina en la que se integró en 2018 dentro de la colaboración internacional LIGO.
Para que sirve medir estas “patadas”
Según los investigadores, conocer hacia dónde y a qué velocidad retroceden los agujeros negros permitirá vincular las ondas gravitacionales con señales de luz generadas en algunos entornos densos, como los núcleos galácticos activos. Estas combinaciones de información pueden ayudar a distinguir coincidencias reales de falsas señales e incluso servir para afinar la medida de la expansión del Universo.
Las ondas que hacen visible lo invisible
Las ondas gravitacionales son pequeñas arrugas en el espacio-tiempo, predecidas por Einstein en 1916 y detectadas por primera vez en 2015. Permiten observar fenómenos que no emiten luz, como la fusión de agujeros negros, y ofrecen datos únicos sobre los eventos más extremos del cosmos. Desde aquella primera detección hace una década, se han registrado ya casi 300 señales.
