La carrera de la Policía Nacional en Santiago bate récord de recaudación en España: 32.000 euros para ACEM

Los miembros de la Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple, Párkinson, ELA, otras enfermedades neurodegenerativas y enfermedades raras (ACEM) no han podido contener las lágrimas este martes en el momento en que Roberto Vilar descubrió el cheque de 31.371,86 euros. Es la cantidad que la Comisaría de Santiago del Cuerpo Nacional de Policía ha conseguido recaudar en su carrera solidaria Ruta 091, con salida de la Praza do Obradoiro el pasado 21 de junio y en la que participaron más de 1.300 corredores. Era la primera edición y se consagró como todo un éxito.

"Non nos esperabamos isto, moitas grazas polo que facedes; que saibades que con esta doazón poderemos ter un logopeda ou un fisioterapeuta durante todo un ano para atender ás 50 personas que acuden diariamente a ACEM", manifestó, emocionado el vicepresidente de la entidad, Enrique Ben de la Fuente. "É a primeira vez que me emociono en 30 anos en ACEM e tedes que saber que este día vai pasar á historia da nosa asociación", remarcó.

Con esta donación, la entidad podrá hacer frente al último trimestre del año. "A estas alturas case sempre estamos asustados porque non sabemos se poderemos facer fronte aos gastos ata decembro. Este ano, grazas á Policía Nacional, non teremos ese problema. Con este cartos haberá unha persoa asistindo aos usuarios de ACEM durante todo un ano e será grazas a vós", concluyó Ben de la Fuente.

El acto de entrega del cheque fue presentado por la comisaria jefe de Santiago, Nuria Palacios, quien agradeció la colaboración de todas las entidades y empresas que hicieron posible que la carrera solidaria Ruta 091 haya sido todo un éxito. Y de una manera especial, puso en valor el trabajo realizado por la Brigada de Seguridad Ciudadana, su implicación en la iniciativa y su compromiso en la organización de la convocatoria solidaria. También dio las gracias a los padrinos de la prueba, el presentador de televisión Roberto Vilar y el periodista radiofónico Ramón Castro.

"La labor que hace a ACEM es el motor y el motivo de esta carrera, con lo cual todo lo que se haya conseguido es para que sigáis haciendo esa labor que está tan reconocida y que también formaba parte de nuestro proyecto y de lo que nosotros queríamos conseguir", manifestó Nuria Palacios.

Roberto Vilar, padrino de la carrera solidaria, manifestó su alegría "porque haxa xente tan boa pelexando contra os malos; encántame que os nosos impostos vaian para vós", dijo en referencia a los agentes compostelanos del Cuerpo Nacional de Policía. Fue él quien anunció que la Ruta 091 de Santiago batió el récord de todas las celebradas hasta ahora en España. También destacó el trabajo que hace ACEM y se puso a su disposición para futuras colaboraciones. "Aproveito para reivindicar que enfermidades como a esclerose múltiple necesitan investigación, evidentemente, pero tamén axuda, porque hai moita xente que non ten recursos para ir ao fisioterapeutao, ao psicólogo ou outros profesionais", sostuvo el comunicador.

Desde Mupol (Mutualidad de Previsión Social de la Policía), que patrocinó la prueba, su representante, Beatriz, quiso trasladar "nuestra más sincera enhorabuena a todo el equipo por el excelente trabajo realizado durante estos meses. Este éxito se debe al compromiso de cada una de las personas implicadas, organizadores, patrocinadores, colaboradores y por supuesto a la organización ACEM, por la encomiable labor que vienen desarrollando en apoyo a las personas afectadas por la esclerosis múltiple y a sus familias". Para Mupol, apuntó, "es un motivo de orgullo poder cooperar con ACEM. La esclerosis múltiple es una enfermedad dura, a menudo invisible y todavía poco conocida por gran parte de la sociedad. Afecta a miles de personas de nuestro país y altera profundamente la vida de quienes la padecen y a sus seres queridos", concluyó.

Cerró el acto el jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía en A Coruña, Carlos Gómez Rodríguez. Tras un agradecimiento general, quiso dar las gracias "muy especialmente a los componentes de la plantilla de la Comisaría local de Santiago, porque su trabajo ha sido enorme. Pero yo voy un poco más allá: uno de los objetivos que nos marcamos los policías todos los días es ganarnos la confianza de la sociedad; y lo hacemos normalmente con una actuación profesional, demostrando en nuestro día a día los valores que rigen la Policía, su código ético. Pero esta carrera solidaria es algo muy importante que creo que nos ha hecho ganar la confianza de la sociedad y que sobre todo ha convertido una actividad deportiva en un acto social en el que se demuestra el compromiso de todos, de la Policía, de las instituciones, de los ciudadanos, y estoy súper orgulloso de vosotros", concluyó.