Case un millón de euros para ampliar o escenario do edificio Fontán
As obras do Centro de Artes Dixitais está previsto que se rematen este decembro
O Consello da Xunta deu este luns o visto e prace á ampliación do escenario do Auditorio do Fontán, un proxecto co que se quere «dar resposta á demanda de que este espazo poida acoller espectáculos de teatro, danza e música». Dende a Administración autonómica puntualízase que «a futura instalación» cun orzamento de 949.259 euros, «favorecerá un aforro en custos de produción ao reducir de xeito significativo a montaxe dos escenarios e estruturas efémeras», empregadas para diversas actividades da Cidade da Cultura.
Segundo explican dende a Xunta as obras do Centro de Artes Dixitais de Galicia, que actualmente en se están a acometer na Cidade da Cultura, son «a oportunidade axeitada para levar a cabo esta actuación neste momento, xa que esta infraestrutura tecnolóxica se está construír nun espazo subterráneo anexo á parede traseira do Auditorio Fontán». Ademais, o Executivo de Alfonso Rueda especifica que «a ampliación do escenario non restará superficie nin afectará o deseño do Centro de Artes Dixitais, que mantén o calendario previsto, encarando a súa última fase». O previsto é que a infraestrutura estea rematada en decembro deste ano, podendo levar a cabo así o seu equipamento en 2026.
De cara á reforma do escenario do edificio Fontán, a Consellería de Cultura conta con asesoramento de expertos do Centro Dramático Galego (CDG), co obxectivo de dimensionar os traballos e analizar as características técnicas precisas.
Usos académicos e culturais
O edificio Fontán foi deseñado para acoller institucións do Sistema Universitario Galego, do Consello Superior de Investigacións Científicas e do ámbito educativo da Xunta. Por iso dende a Administración autonómica se dotou con instalacións para este usos, entre elas, un auditorio de carácter académico cun escenario de 110 metros cadrados.
Tras a adaptación acordada este luns, a Xunta comunica que o escenario se ampliará nunha superficie de 330 metros cadrados, ademais de dotarse de altura, do tipo de chan e das áreas de apoio e circulación necesarias.
Para levar a cabo esta actuación, o Consello da Xunta deu luz verde a unha modificación do contrato para a construción do Centro de Artes Dixitais por valor de 949.259 euros (sen IVE). Segundo informan dende a consellería, estímase que o investimento para a ampliación do escenario «estará amortizado nun prazo de entre cinco e sete anos grazas ao aforro nos custos das montaxes e desmontaxes de escenarios e estruturas efémeras, en función dos ingresos por alugar o auditorio a empresas e organizacións privadas» que elixen a Cidade da Cultura para os seus eventos.
