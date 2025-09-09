Clases maxistrais e residencias artísticas no Centro Xove da Almáciga
O prazo de inscrición de ‘Compostela en clave’ está aberto até o vindeiro 19 de setembro
O Centro Xove da Almáciga vai contar este curso con profesionais da música «de primeiro nivel» nunha nova edición do ciclo de clases maxistrais ‘Compostela en Clave’. Unhas actividades de balde mais con prazas limitadas a 50 cuxo prazo de inscrición vai permanecer aberto até o 19 de setembro.
A Santiago achegaranse músicos como Leo Jiménez, Tino di Geraldo, Pepe Bao ou Pablo Novoa van ser algúns dos artistas que compartirán os seus coñecementos cos mozos e mozas. A concelleira de Xuventude, María Rozas, presentou este luns ‘Compostela en clave’ acompañada polo coordinador das actividades musicais do Centro Xove, Guillermo Vistoso, e do técnico do departamento, Manuel Fernández.
«O ciclo de clases maxistrais do Centro Xove da Almáciga ten como obxectivo conectar aos mozos e mozas de Santiago», explicou a edil, «e sobre todo artistas e bandas que utilizan os locais de ensaio municipais, con profesionais da música de primeiro nivel e cunha longa traxectoria artística».
Con esta meta, neste mesmo mes xa haberá dous encontros, o 19 de setembro con Leo Jiménez, exvocalista de Saratoga e Stravaganzza, e o día 30, con Tino di Geraldo, considerado un dos principais percusionistas de flamenco e jazz de España e que tén traballado con artistas como Paco de Lucía ou Raimundo Amador.
Residencias artísticas
María Rozas deu conta tamén do próximo programa de residencias, «que tamén da un salto de calidade, coa incorporación de nomes tan recoñecidos como Dakidarría, De Ninghures ou The Rapants, que colaborarán en diferentes actividades do Centro Xove», ou o Coro da Ra, que tamén utilizará as instalacións para os seus ensaios.
