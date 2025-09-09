Luis Zahera regresa a Netflix y Santiago como un veterinario de muy malas pulgas

“Te cortaron el gas y te van a cortar la luz también. No se te puede hundir más hombre, estás de mierda hasta las orejas. No puedes seguir así Antón”. Con esta reprimenda de la intérprete madrileña Carmen Ruiz (Amar en tiempos revueltos) –con un conseguido acento gallego– al personaje interpretado por el compostelano Luis Zahera (Entrevías, Vivir sin permiso) mientras este intenta sujetar una alacena de la cocina a punto de caer comienza el tráiler de Animal, la nueva serie de Netflix grabada en Santiago y alrededores que se estrenará el próximo 3 de octubre.

Las primeras escenas publicadas por la plataforma roja sobre el nuevo trabajo de Zahera, una comedia que promete dar de qué hablar y en la que el compostelano ejerce de veterinario en la Galicia rural, continúan con más problemas para el protagonista. Y es que sus clientes no pueden pagarle sus servicios ante la crisis que atraviesa el mundo del campo. “Es que subió todo”, se disculpa en el tráiler el gallego Pepo Suevos (Fariña). “Las cosas están muy difíciles”, se excusa acto seguido la coruñesa Covadonga Berdiñas (O sabor das margaridas).

Ante esta situación, un desesperado Zahera recibe una respuesta a sus plegarias, aunque, en este caso, más bien se trata de una llamada de su optimista sobrina, a la que pone cara la madrileña Lucía Caraballo (No me gusta conducir), quien le ofrece una salida trabajando para ella en una tienda-boutique para mascotas con más productos gourmet que un supermercado en la que ejerce de directora. Su nombre: Kawanda.

El ofrecimiento lleva a Zahera hasta su Santiago natal, concretamente hasta el polígono de Costa Vella, donde se ha llegado a pintar el exterior de una nave para decorar la entrada principal de la tienda-boutique para mascotas dirigida por Caraballo.

Allí, Zahera pronto se arrepentirá de su decisión de aceptar el trabajo, pues entre peluquerías caninas, consultas para hámsters y dueños más exigentes que sus propias mascotas, el inflexible veterinario de muy malas pulgas acostumbrado a tratar animales de granja descubrirá que sobrevivir no será una tarea fácil.

Prueba de ello son las caras que pone su personaje ante las consultas de sus nuevos clientes, quienes llegan a hacer comentarios en el tráiler de lo más curiosos que le ponen de los nervios. La propietaria de un conejo le revela a Zahera que “antes veía las películas de los sábados” con su animal de compañía, mientras que el dueño de un perro llega a asegurar que su mascota “es disléxica”. Y estos son solo algunos.

Eso sí, Lucía Caraballo deja claro en el tráiler que a su negocio no acuden dueños, sino “personas convivientes”. Lo dice tras dejarle claro a Zahera una de sus máximas: “peludito feliz, mascota feliz”. Algo con lo que el actor compostelano no parece estar muy de acuerdo. “¿Tú crees que un perrito al que lo castren, al que le corten los huevetes, sale tan contento como el dueño?”, le responde poco antes de volver a ponerse el mono de trabajo y seguir el consejo de Caraballo: “Céntrate en tu vocación, en curar a los animalitos”.

Rodada en Santiago y alrededores

La serie, que se estrenará en Netflix el próximo 3 de octubre, parte de una reflexión que Jota Aceytuno (Urban. La vida es nuestra), uno de los productores ejecutivos, junto a Aitor Gabilondo (Patria, El silencio, Yo, adicto), de un proyecto que originalmente se iba a llamar Animal Salvaje, explicaba así: “Si un extraterrestre nos observara desde el cielo, vería a millones de humanos paseando a sus mascotas, recogiendo sus cacas, llevándolas a la peluquería, comprándoles juguetes y, en definitiva, entregando su vida a los cuidados más exquisitos. ¿Qué pensaría entonces el extraterrestre? ¿Quiénes son realmente las mascotas?".

El propio Jota Aceytuno ya reveló el pasado año que gran parte del equipo de rodaje de esta nueva comedia grabada íntegramente en Galicia es el mismo que hace más de seis años rodó en nuestra comunidad la popular serie Vivir sin permiso. "Mi primera serie con Alea Media, Vivir sin permiso, también se rodó íntegramente en Galicia. Parte de aquel equipo hemos estado en Animal. Volver a disfrutar de su gente y de esos escenarios naturales, aunque la lluvia nos cambiase continuamente los planes de rodaje, ha sido una experiencia emocionante", declaró Aceytuno al término de las grabaciones.

El rodaje, que se realizó entre los meses de enero y abril de 2024, tuvo lugar en la ya citada capital gallega y zonas de su área de influencia como Dioño (Touro), Pontemaceira, Arzúa, Teo y Vedra, localidades que dan vida en esta nueva serie a Topomorto, el pueblo ficticio del personaje al que interpreta un Zahera que nos sacará más de una carcajada.