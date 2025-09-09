Mondra e Grande Amore darán a benvida ao estudantado da USC
Actuarán en Santiago como parte dun amplo programa de actividades que se desenvolverán do 15 ao 30 de setembro
Un ano máis, a Universidade de Santiago daralle a benvida ao seu estudantado nas tradicionais xornadas de inicio de curso #BenvidaUSC que este ano se desenvolverán do 15 ao 30 de setembro en Santiago e Lugo con múltiples actividades gratuítas de carácter cultural e deportivo, así como de presentación dos servizos que a USC pon á disposición da comunidade universitaria.
Entre o extenso programa de actividades deste ano destacan as actuacións de Mondra e Grande Amore, que xuntos protagonizarán un ‘Meet & Greet’ o luns 22 ás 20.30 horas no Salón de Actos do Colexio Maior Fonseca e o martes 23 ás 19.00 horas na Casa do Saber de Lugo. Ademais, o mércores 24 actuará Grande Amore ás 20.30 horas na explanada da EPSE e o xoves 25 será a quenda de Mondra (con Ulex de abreconcerto) ás 20.30 h. na Praza de Mazarelos.
A cuarta edición de #BenVidaUSC pon o foco en dar a coñecer ao estudantado as diferentes alternativas que, como complemento á súa formación, lles ofrece tanto a institución académica como as cidades de Lugo e Santiago. En concreto, o programas nos dous campus contemplan visitas guiadas, representacións teatrais, torneos deportivos, obradoiros de igualdade e diversidade así como aulas abertas de distintas disciplinas de danza, de música e de prácticas deportivas. Ademais, haberá presentacións e encontros coas persoas responsables de servizos da USC como a Unidade de Atención Psicolóxica, a Oficina de Igualdade de Xénero ou o SEPIU
A maiores, o programa de Santiago ofrece outros dous eventos relevantes, como son a acollida do Festival Compostela Street na fin de semana do venres 19 ao domingo 21 e de distintas funcións do Festival Maré que se celebrará entre o venres 26 e o domingo 28 e para o que a USC ten reservadas 20 entradas de balde en cada unha delas.
O programa completo de actividades pode consultarse na páxina web da USC. Os interesados en participar terán que facer a inscrición, de balde, excepto nos concertos de Mondra e Grande Amore e para o Compostela Street, que son de entrada libre ata completar capacidade.
«Con esta extensa programación a USC ábrese ás dúas cidades onde está emprazada para darlle a benvida ao seu estudantado e a toda a comunidade universitaria», afirma a vicerreitora de Estudantes e Cultura, Pilar Murias, quen está satisfeita de que estas xornadas sexan un evento consolidado, «que conta con grande expectación e que é xa moi agardado cada comezo de curso polo estudantado». Estas xornadas, engade, «son froito dun esforzado traballo de programación anticipada en materia cultural, de maneira que a Universidade compostelá se ten convertido nun programador cultural máis tanto en Santiago como en Lugo».
A xornada #BenvidaUSC conta, en cada un dos campus, co apoio do Concello de Santiago e da Deputación da Coruña e coa Concellaría de Xuventude e Deportes do Concello de Lugo.
