Mondra e Grande Amore darán a benvida ao estudantado da USC

Actuarán en Santiago como parte dun amplo programa de actividades que se desenvolverán do 15 ao 30 de setembro

Grande Amore protagonizará con Mondra un ‘meet and greet ’ no Colexio Maior Fonseca, o luns 22.

Grande Amore protagonizará con Mondra un 'meet and greet ' no Colexio Maior Fonseca, o luns 22.

Un ano máis, a Universidade de Santiago daralle a benvida ao seu estudantado nas tradicionais xornadas de inicio de curso #BenvidaUSC que este ano se desenvolverán do 15 ao 30 de setembro en Santiago e Lugo con múltiples actividades gratuítas de carácter cultural e deportivo, así como de presentación dos servizos que a USC pon á disposición da comunidade universitaria.

Entre o extenso programa de actividades deste ano destacan as actuacións de Mondra e Grande Amore, que xuntos protagonizarán un ‘Meet & Greet’ o luns 22 ás 20.30 horas no Salón de Actos do Colexio Maior Fonseca e o martes 23 ás 19.00 horas na Casa do Saber de Lugo. Ademais, o mércores 24 actuará Grande Amore ás 20.30 horas na explanada da EPSE e o xoves 25 será a quenda de Mondra (con Ulex de abreconcerto) ás 20.30 h. na Praza de Mazarelos.

A cuarta edición de #BenVidaUSC pon o foco en dar a coñecer ao estudantado as diferentes alternativas que, como complemento á súa formación, lles ofrece tanto a institución académica como as cidades de Lugo e Santiago. En concreto, o programas nos dous campus contemplan visitas guiadas, representacións teatrais, torneos deportivos, obradoiros de igualdade e diversidade así como aulas abertas de distintas disciplinas de danza, de música e de prácticas deportivas. Ademais, haberá presentacións e encontros coas persoas responsables de servizos da USC como a Unidade de Atención Psicolóxica, a Oficina de Igualdade de Xénero ou o SEPIU

A maiores, o programa de Santiago ofrece outros dous eventos relevantes, como son a acollida do Festival Compostela Street na fin de semana do venres 19 ao domingo 21 e de distintas funcións do Festival Maré que se celebrará entre o venres 26 e o domingo 28 e para o que a USC ten reservadas 20 entradas de balde en cada unha delas.

O programa completo de actividades pode consultarse na páxina web da USC. Os interesados en participar terán que facer a inscrición, de balde, excepto nos concertos de Mondra e Grande Amore e para o Compostela Street, que son de entrada libre ata completar capacidade.

«Con esta extensa programación a USC ábrese ás dúas cidades onde está emprazada para darlle a benvida ao seu estudantado e a toda a comunidade universitaria», afirma a vicerreitora de Estudantes e Cultura, Pilar Murias, quen está satisfeita de que estas xornadas sexan un evento consolidado, «que conta con grande expectación e que é xa moi agardado cada comezo de curso polo estudantado». Estas xornadas, engade, «son froito dun esforzado traballo de programación anticipada en materia cultural, de maneira que a Universidade compostelá se ten convertido nun programador cultural máis tanto en Santiago como en Lugo».

A xornada #BenvidaUSC conta, en cada un dos campus, co apoio do Concello de Santiago e da Deputación da Coruña e coa Concellaría de Xuventude e Deportes do Concello de Lugo.

