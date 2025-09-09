La muestra de Santiago que ha enamorado al National Geographic: finalista a Mejor exposición histórica de España

¿Está en Santiago la mejor exposición sobre historia de España? La respuesta se dará a conocer en el número de diciembre de la revista Historia National Geographic.

Y es que, la prestigiosa revista ha dado a conocer a los finalistas de la segunda edición de los Premios de los Lectores +Historia. Y entre ellas, se encuentra una exposición que ha dado mucho que hablar en la capital gallega.

Creados por la revista Historia National Geographic, con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba, los premios se organizan en seis categorías:

Mejor exposición sobre historia en el territorio español

Mejor museo de cultura popular

Mejor descubrimiento o hallazgo histórico nacional

Mejor recuperación de edificio histórico

Mejor conservación de casco histórico amurallado

Mejor patrimonio cultural

'Unha vida viquinga'

Según explican desde Historial National Geographic, la categoría de Mejor exposición sobre historia en el territorio español premia la idea original de la instalación, su valor cultural o artístico, el recorrido y el relato que plantea en el centro expositivo donde se encuentra.

La importancia a nivel local, sus posibilidades de itinerancia y el esfuerzo realizado por su comisariado en la investigación y la selección de contenido son otros de los aspectos que también se valorarán.

Entre los nominados, se encuentra la exposición 'Unha vida viquinga', que pudo visitarse en el Museo Centro Gaiás de Santiago hasta el pasado 5 de enero.

Se trató de una de las mayores exposiciones realizadas en España sobre cultura vikinga y abarca alrededor de 120 piezas históricas y arqueológicas procedentes de destacadas instituciones museísticas de Suecia, Dinamarca, Francia y España, entre ellas cuatro Museos Nacionales y una Biblioteca Nacional.

Con un promedio de 400 personas al día, la muestra se clausuró como una de las exposiciones internacionales organizadas por el Museo Centro Gaiás con mejor acogida por parte del público, tras recibir un total de 60.123 visitas.

Lo que destaca la revista

Historia National Geographic hace hincapié en cómo la exposición supuso un relato articulado, acercando aspectos como "los viajes y el comercio, la estructura social y política, la presencia de la cultura vikinga fuera de Escandinavia o a su relación con España".

Unha vida viquinga, exposición Museo Centro Gaiás. Cidade da Cultura / JESÚS PRIETO

Asimismo, 'Unha vida viquinga' lo hizo "rompiendo prejuicios sobre los roles de género en el pasado", mostrando piezas que representan tanto a mujeres como a hombres, con ejemplos como la "participación de mujeres en las campañas de exploración y la mezcla con otros pueblos".

Finalistas a Mejor exposición sobre Historia

'Unha vida viquinga' compite con las siguientes exposiciones:

Imperivm. Historias romanas (MAC, Barcelona)

(MAC, Barcelona) Los rostros del Turuñuelo (MAN, Madrid)

(MAN, Madrid) Jules Verne 200 (IDEAL, Barcelona)

(IDEAL, Barcelona) Homo Antecessor (MEH, Burgos)

Cómo votar

Los lectores y seguidores podrán votar únicamente a través de la web oficial de la revista, hasta el próximo 12 de octubre. Para que el voto sea válido, será imprescindible votar en todas las categorías.