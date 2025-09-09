Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Os non adscritos insisten en que hai que controlar as concesionarios de servizos do Concello de Santiago

A edil Mila Castro denuncia que "de nada serven as sancións" se non hai un "responsable público controlando"

A concelleira Mila Castro na sala de prensa do Pazo de Raxoi

A concelleira Mila Castro na sala de prensa do Pazo de Raxoi / CEDIDA

El Correo Gallego

Santiago

A concelleira non adscrita Mila Castro falou este luns da necesidade de que o Goberno local controle o traballo das empresas concesionarias dos servizos. Referíase a edil á limpeza, como xa fixo días atrás. «Aínda que a alcaldesa anuncia un novo expediente sancionador á empresa concesionaria responsable da limpeza e mantemento da vía pública, o servizo segue sen mellorar», asegura.

Mila Castro recalcou que «de nada serve unha sanción se despois de aplicala non existe ningún responsable público controlando diariamente o traballo da empresa» e os edís non adscritos consideran que «iso é o que falla precisamente, o control ás concesionarias, iso que tanto reclamaba a señora Sanmartín cando estaba na oposición», e a pesar de que agora como alcaldesa ten «a maior rede de persoal eventual e directivo, o control ás concesionarias é pésimo».

Os non adscritos quítanlle importancia ao anuncio de sancións e aseguran que «se a empresa non cumpre é porque tampouco existe ninguén que día a día lle lembre as súas obrigas». Castro asegurou que «nunca antes o noso municipio estivo tan descoidado a pesar de que as empresas concesionarias da limpeza son as mesmas que operaban antes da chegada do novo goberno. Por tanto, se as empresas non cambiaron e o goberno si, parece doado dar co que está fallando», concluiu.

