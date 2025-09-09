Os non adscritos insisten en que hai que controlar as concesionarios de servizos do Concello de Santiago
A edil Mila Castro denuncia que "de nada serven as sancións" se non hai un "responsable público controlando"
A concelleira non adscrita Mila Castro falou este luns da necesidade de que o Goberno local controle o traballo das empresas concesionarias dos servizos. Referíase a edil á limpeza, como xa fixo días atrás. «Aínda que a alcaldesa anuncia un novo expediente sancionador á empresa concesionaria responsable da limpeza e mantemento da vía pública, o servizo segue sen mellorar», asegura.
Mila Castro recalcou que «de nada serve unha sanción se despois de aplicala non existe ningún responsable público controlando diariamente o traballo da empresa» e os edís non adscritos consideran que «iso é o que falla precisamente, o control ás concesionarias, iso que tanto reclamaba a señora Sanmartín cando estaba na oposición», e a pesar de que agora como alcaldesa ten «a maior rede de persoal eventual e directivo, o control ás concesionarias é pésimo».
Os non adscritos quítanlle importancia ao anuncio de sancións e aseguran que «se a empresa non cumpre é porque tampouco existe ninguén que día a día lle lembre as súas obrigas». Castro asegurou que «nunca antes o noso municipio estivo tan descoidado a pesar de que as empresas concesionarias da limpeza son as mesmas que operaban antes da chegada do novo goberno. Por tanto, se as empresas non cambiaron e o goberno si, parece doado dar co que está fallando», concluiu.
- Raxoi sostiene que Ryanair no deja Santiago solo por la subida de tasas: 'As rutas daban beneficios; os avións ían e viñan cheos
- Quejas de los vecinos de la rúa Carretas de Santiago por la actitud incívica de algunos turistas
- El 30 % de las viviendas que se subastan en Santiago no encuentran comprador
- Vueling e Iberia valorarán reforzar su oferta en Lavacolla y Volotea estudia la oportunidad
- Sanmartín tratará de que operen en Lavacolla nuevas compañías aéreas
- Indignación entre el personal de Ryanair en Santiago: «No nos dan ningún detalle sobre nuestro futuro»
- Dia refuerza su presencia en Galicia con la apertura de una nueva tienda en Santiago de Compostela
- Conxo celebra las fiestas en honor a Nosa Señora da Mercé con procesión y pulpada