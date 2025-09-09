Raxoi paga a Monbus las facturas del primer semestre de este año pero aún le debe 2,5 millones de 2024

El Concello de Santiago reduce su deuda con Tralusa, filial del Grupo Monbus y una de las principales concesionarias del servicio de autobuses urbanos. La Xunta de Goberno local aprobó ayer el pago de las facturas correspondientes a los dos primeros trimestres de este ejercicio, que todavía no habían sido abonadas. Son un total de tres millones de euros. La empresa sigue sin cobrar, sin embargo, las liquidaciones correspondientes al año pasado, que ascienden a 2,5 millones de euros. Para hacerlo las facturas deben de pasar por el Pleno municipal y a finales de junio, el Bipartito no obtuvo los apoyos necesarios.

Cómo funciona el sistema de pagos

De acuerdo con el contrato del transporte, caducado ya hace casi diez años sin que ningún gobierno municipal haya sido capaz de adjudicar su renovación, las concesionarias reciben una cantidad fija mensual. Pero hasta ayer, la Xunta de Goberno no había autorizado aún ninguno de estos pagos. En junio del ejercicio siguiente se calcula la liquidación con datos reales (kilómetros totales recorridos y viajeros transportados), de los ingresos y gastos del ejercicio. Si las entregas a cuenta que se han realizado mensualmente son inferiores a lo que corresponde por la prestación del servicio, entonces el Concello debe autorizar en el Pleno el pago extraordinario.

El alquiler de buses

La liquidación de 2024 se le atascó a Raxoi en dos ocasiones el pasado mes de junio sin éxito. Los votos en contra del PP y la abstención de los cuatro concejales expulsados del PSOE impidieron aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito necesario para acometer los pagos. El líder de los populares en Santiago, Borja Verea, justificó su decisión ante las dudas del interventor municipal por el contrato «a dedo» del Concello a Tralusa y a otra concesionaria, Rías Baixas, para que alquilasen autobuses nuevos. La decisión se tomó de emergencia por primera vez al final del mandato del socialista Sánchez Bugallo. Parte de la flota que circulaba por las calles de Santiago estaba notablemente envejecida, sufría constantes averías y suponía un peligro para los usuarios del transporte urbano. Un año después, el ejecutivo de Sanmartín repitió la fórmula sin abrir un concurso público para analizar las mejores ofertas de alquiler. Actualmente hay 23 buses arrendados, a un coste por unidad para los compostelanos que ronda los cinco mil euros mensuales.

Los cuatro concejales no adscritos -expulsados del PSOE- tampoco ofrecieron un balón de oxígeno al Bipartito y se mantuvieron en la abstención entre duras críticas a la alcaldesa, a la que Gonzalo Muíños acusa de usarlos «cuando le interesa».

Prestación del servicio

Pese al pago autorizado ayer a Monbus, Raxoi le debe aún la mensualidad de diciembre de 2024 y los 2,5 millones que le corresponden por las liquidaciones del ejercicio pasado. La compañía ya ha advertido que los impagos ponen en riesgo la prestación del servicio de autobús en la capital gallega y también que iba a reclamar la deuda por vía judicial.

Suscríbete para seguir leyendo