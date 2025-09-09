Dos restaurantes de Santiago, nominados a las mejores aperturas del año en España

Hay ciudades que brillan por su historia, otras por su vida nocturna o por el poder de su paisaje. Sin renunciar a nada de eso, Santiago está construyendo en los últimos años una reputación gastronómica que ya nadie discute. La confirmación llega de nuevo estos días: dos restaurantes compostelanos abiertos en 2024, han sido nominados entre las mejores aperturas del Estado en los prestigiosos TheFork Awards 2025.

Se trata de los restaurantes Con Culler e Indómito, dos nuevos locales situados en el Ensanche compostelano: en el 7 de la Rúa Nova de Abaixo, el primero, y en el 28 de la Rúa Doutor Teixeiro, el segundo.

Con Culler apuesta por una cocina "honesta y de temporada", donde cada plato cuenta una historia ligada al producto. El cliente puede elegir a la carta o dejarse sorprender con su “selección de cucharas”, un recorrido gastronómico que siempre incluye un guiso de carne, un pescado al punto, un arroz meloso y un plato de legumbres. La propuesta se completa con encurtidos, salazones, ahumados, escabeches y croquetas, que muestran la versatilidad de un proyecto que quiere celebrar la tradición sin renunciar a la creatividad.

Por su parte, el restaurante Indómito, situado a pocos metros de la Praza de Galicia, es una de las das propuestas más singulares de la nueva hostelería compostelana. Sin carta fija, es el chef Martín Vázquez quien decide cada día los platos a degustar según mercado, ofreciendo una experiencia gastronómica irrepletible en cada visita. Con un ambiente cálido y acogedor, el local combina la posiblidad de vivir la cocina en directo desde la barra con la opción de disfrutar de una cena más íntima en las mesas.

Con propuestas diferentes pero igual de ambiciosas, ambos restaurantes han conseguido que la capital gallega vuelva a ser noticia por un talento culinario que va a más.

Martín Vázquez, chef de Indómito, posa con un Sol de la Guía Repsol frente a la barra del restaurante / Federico Pereira García

Galicia, protagonista con tres candidaturas

Además de los dos nombres de Santiago, El Atelier de Amanda, en Oleiros, completa el trío gallego en el listado de 41 restaurantes seleccionados de todo el Estado. Galicia empata con Baleares en número de candidaturas y se coloca en un segundo escalón de honor, solo por detrás de comunidades que presentan seis opciones como Castilla y León o Valencia. El mensaje es claro: aquí también se cocina con visión de futuro y con un nivel que convence a los más exigentes.

Un jurado de estrellas para escoger talento

El prestigio de los premios está avalado por un jurado de 58 chefs con Estrella MICHELIN, que suman 110 en total. Dabiz Muñoz, los hermanos Torres, Paco Morales, Martín Berasategui o Elena Arzak son solo algunos de los nombres que avalan la selección. Su veredicto sitúa a los proyectos compostelanos en un escaparate único, y habrá que esperar al 3 de noviembre, cuando se desvele en Madrid quien se lleva finalmente los reconocimientos en una gala con 300 invitados.

El público también decide

No todo depende de las estrellas de la guía Michelin. Entre el 8 de septiembre y el 19 de octubre, los usuarios de la plataforma TheFork pueden votar su apertura favorita. El más votado recibirá el People’s Choice Award, un premio que refuerza la idea de que la gastronomía también es una cuestión de confianza, de boca a boca y de emoción compartida alrededor de una mesa.