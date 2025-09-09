Nueva edición en Santiago del programa de actividades enRede de la AECC para pacientes oncológicos

Los interesados en participar en la nueva edición de EnRede, impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Santiago para acompañar a pacientes oncológicos y a sus familias con actividades que fomentan hábitos de vida saludable y favorecen el desarrollo social y emocional, pueden inscribirse ya en la sede de la entidad, a través del correo santiago.compostela@contraelcancer.es o en el teléfono gratuito 900 100 036.

El programa de la AECC, de carácter gratuito y que también se lleva a cabo en A Coruña y Ferrol, incluye propuestas como gimnasia, aquagym o expresión corporal, así como opciones de contacto con la naturaleza como los huertos urbanos.

De octubre a junio

Se prolongará desde el próximo octubre hasta junio de 2026 y cada una de las solicitudes serán valoradas de forma individual por profesionales de la asociación, que adaptarán las actividades a las condiciones físicas y necesidades de cada persona.

El año pasado la cifra de participantes rondó los trescientos.

Además, la AECC retoma las Rutas Saludables, una propuesta también gratuita y abierta al conjunto de la ciudadanía, a la que se invita a participar quincenalmente a combatir el sedentarismo con paseos de baja dificiltad y unos cinco kilómetros de recorrido. La primera tendrá lugar el 14 de octubre a las 11:00 horas.