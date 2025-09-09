Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MÚSICA

Suma 9 millones de oyentes al mes en Spotify y dará un concierto en Santiago: Patrick Watson

Será el primer show en Galicia del artista canadiense, que nos visita dentro del festival Underfest Xacobeo

A la derecha, Patrick Watson, junto a su banda, a meses de su concierto en Santiago.

A la derecha, Patrick Watson, junto a su banda, a meses de su concierto en Santiago. / Cedida

Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

Patrick Watson dará un concierto en Santiago el próximo sábado 17 de enero de 2026 en la Sala Capitol como parte del festival Underfest Xacobeo. Será el primer show en Galicia de este artista canadiense. Su nuevo disco lleva por nombre Uh Oh y está editado por Secret City Records.

Destaca en Spotify

Afincado en Montreal, Patrick Watson ofrece pop folk con ecos de indie sereno. Suma ahora mismo 8,9 millones de oyentes mensuales en Spotify y su eco crece, entre otros temas, gracias al video lyric de la canción titulada Je te laisserai des mots, que supera los 12 millones de visualizaciones en un año online en su canal de YouTube, donde tiene 391.000 personas suscritas.

Aparte de sus discos, este cantautor norteamericano ha compuesto más de 15 bandas sonoras y ha recibido reconocimientos como el Polaris Prize o el Premio Impact en los Canadian Sync Awards, que reconocen su contribución a través de la música a otros medios como el cine o la televisión.

Colaboraciones y entradas

A lo largo de su carrera, acumula colaboraciones con Martha Wainwright o MARO, entre otras aventuras. Esta visita supone su primera actuación en Galicia, y también el primer concierto que el festival Underfest Xacobeo 2025 realizará fuera de su sede en Vigo.

Aunque la agenda de conciertos en Santiago durante el mes de septiembre va cargada de buenas ofertas, hay que tener claro que la visita de Watson sobresale entre lo que viene a primeros de 2026. Las entradas para el concierto de Patrick Watson en Santiago salen el viernes 12 de septiembre a las 10 horas en Ataquilla.com.

